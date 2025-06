Váratlan fordulat: Emmanuel Macron már Vlagyimir Putyin kezét akarja?

Mint arra a Le Monde is emlékeztet, Macron az Irán elleni amerikai akciót követően kijelentette: az Egyesült Államok Irán elleni csapásai nem törvényesek. Ugyanakkor arról beszélt, Franciaország támogatja azt a célt, hogy Teherán ne fejlesszen ki nukleáris fegyvereket.

„Bár a közös céljaink miatt legitimnek tekinthetjük az iráni nukleáris létesítmények semlegesítését (…),

– erről beszélt Macron újságíróknak minapi, norvégiai látogatása során.

L’imposteur qui torture le peuple et la France H.24. pic.twitter.com/CWJKUhrDTE

🚨🇫🇷🙄Russie/Ukraine et Israël/Iran, il se mêle encore, sa parole est totalement décrédibilisée en France et dans le monde.



A francia elnök a norvég miniszterelnökkel, Jonas Gahr Storéval közös sajtótájékoztatójukon aláhúzta: „A nemzetközi jognak vannak egyértelmű elvei az erőszak alkalmazásával kapcsolatban. Az erőszak alkalmazását a Biztonsági Tanács engedélyezheti, vagy pusztán önvédelem céljából lehet alkalmazni.” Ezután megjegyezte, hogy ez azt jelenti, hogy a csapások nem tartoznak a nemzetközi jog hatálya alá.

Macron helyzetértékelése szinte szó szerint megegyezik orosz kollégája, Vlagyimir Putyin álláspontjával.

Putyin

amikor hétfőn Moszkvában fogadta Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert.

☝️ “The absolutely unprovoked aggression against Iran is completely baseless and unjustifiable” – President Putin. pic.twitter.com/pMexLfYeIE

— 🇷🇺Russia is not Enemy (@RussiaIsntEnemy) June 23, 2025