Újabb elfogatóparancsot adtak ki a volt dél-koreai elnök ellen

A Jun Szogjol volt elnök által kihirdetett, rövid ideig tartó hadiállapotot vizsgáló dél-koreai különleges ügyész kedden elfogatóparancsot kért a megbuktatott vezető letartóztatásának érdekében – közölte kedden a Yonhap helyi hírügynökség az ügyész közlése alapján.

Jun Szogjol tavaly december 3-án – általános megdöbbenést keltve – pár órára hadiállapotot hirdetett, ellenzéke szerint azzal a céllal, hogy leszámoljon politikai ellenfeleivel. Emiatt december közepén – a parlament által kezdeményezett alkotmányos vádeljárás nyomán – felfüggesztették hivatalából, lázadás vádjával is büntetőeljárás folyik ellene.

Januárban egyszer már letartóztatták, miután ellenállt az őt őrizetbe venni próbáló hatóságoknak, de később bírósági végzéssel szabadon engedték.

A hadiállapot bevezetésének ügyében nyomozó ügyész most arra hivatkozva kérte az elfogatóparancsot, hogy a volt elnök többször is megtagadta, hogy eleget tegyen a rendőrség és a különleges jogász felszólításainak, amelyekkel a december 3-i hadiállapot kihirdetésével kapcsolatos kihallgatásra idézték be.

Kiemelt kép: Jun Szogjol (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Dzsung Jon Dzse)