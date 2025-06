Ez lehet a magyarázat arra, miért sikerült Izraelnek és Iránnak ilyen gyorsan megállapodnia

Fokozatosan gyengült az iráni tűzerő és az izraeli rakétaelhárítás kapacitása, ahogy közeledett a konfliktus vége – erről írt korábban a The Washington Post, amely szerint a harc végének időpontját az határozhatta meg, hogy mikor merülnek ki a felek a munícióból.

A lap szerint érzékelhető módon csökken az iráni rakétatámadások intenzitása az utóbbi napokban, ahogy készleteit fokozatosan elhasználja, ugyanakkor Izrael sincs sokkal jobb helyzetben, mivel hamarosan felélhetik az elhárító rakétáikat. Az izraeli hírszerzés szerint Teherán 2000 olyan rakétával rendelkezhetett a konfliktus elején, amely több mint 1930 kilométeres hatótávolsággal képes eltalálni a zsidó államot, azonban ennek egy jelentős részét még a konfliktus június 13-ai kirobbanásának napján a perzsa állam területén aktív izraeli fedett ügynökök, valamint az izraeli légierő vadászgépei még a kilövés előtt megsemmisíthették.

Az iráni állami média arról számolt be, hogy az iráni Iszlám Forradalmi Gárda állítása szerint sikeresen megölt izraeli hírszerzési és katonai tisztviselőket, de ezeket az állításokat nem sikerült megerősíteni. Az IDF nem reagált azonnal a kommentárra vonatkozó megkeresésre. Izraeli katonai tisztviselők szerint

Irán nagyjából, 400 rakétát lőhetett ki Izrael irányába, ennek pedig harmadát, azaz 120 rakétát megsemmisíthettek a légicsapásokban.

Az izraeli kormány közlése szerint a keddi napig a kilőtt 400 rakétából csak 35 ért célba, ez több mint 90 százalékos elfogási sikerességi arányt jelent. Huszonnégy ember meghalt, több mint 600-an megsebesültek – közölte a kormány. Azt is közölték, hogy hétfőre sikerült megszerezni a légifölényt Teherán felett, jelentősen csökkentve ezzel a Irán rakétaindítási képességeit. Iránnak nagyon, nagyon nehéz számításokat kell végeznie most, mivel csak korlátozott mennyiségű rakétája van, és figyelembe véve a tűzerő sebességét, nem tudják ezeket valós időben pótolni – nyilatkozta a Washington Postnak egy izraeli katonai szakértő. Szerinte

már másfél hete, pénteken kevesebb rakétát tudott kilőni Teherán, mint amennyivel tavaly októberben a Hamász és a Hezbollah vezetői elleni merényleteket megtorolták.

Ezenfelül az iráni rakéták gyártásáért felelős üzemeket is célba vették, így szakértői becslések szerint Teherán rakétatámadási kapacitásai csak tovább csökkenhetnek. „Feltételezve, hogy a rezsim nem változik, vagy azt, hogy nem egyeznek bele, hogy a tűzszünet részeként feladják a rakétákat, hatalmas problémájuk lesz a ballisztikus rakétahadseregük átalakításával” – mondta egy katonai szakértő a The Washington Postnak.

„Ez nagyban függ majd attól, hogy Izrael milyen mértékben tudja megrongálni és megsemmisíteni a rakéták gyártására szolgáló létesítményeket”

– tette hozzá.

Ugyanakkor valószínűtlen, hogy elhúzódó attríciós háború irányába halad a konfliktus, mivel a támadássorozat Izrael számára is rendkívül költséges volt, sajtóinformációk szerint a rakétavédelem körülbelül 285 milliárd dolláros kiadást jelent Jeruzsálem számára, amerikai támogatás nélkül pedig még legfeljebb további 10 vagy 12 napig tudják elhúzni a védekezést, ha Irán a jelenlegi ütemben folytatja a támadásokat. Mindez ugyanakkor áldozattal jár, mivel az izraeli légvédelem már így is túltelített, így külön meg kell válogatni, mely rakétákat is akarják elfogni majd.

Izrael egy rendkívül költséges, többrétegű légvédelmi rendszert üzemeltet, amely a Vaskupola mellett – erről bővebben itt olvashat – a Dávid parittyája és az Arrow-rendszerekből tevődik össze. A Vaskupola ugyanakkor csak korlátozott játszik szerepet ebben a konfliktusban, mivel a rendszert elsősorban a Hamász és a Hezbollah által indított, rövid hatótávolságú rakéták elhárítására tervezték.

Kiemelt kép: Iráni rakéták haladnak az al-Udeid légitámaszpont irányában Katar felett, 2025. június 23-án (Fotó: Getty Images)