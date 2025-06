Egy dzsihadista csoport vállalta magára a damaszkuszi keresztény templomban elkövetett mészárlást

Egy kevéssé ismert dzsihadista csoport, a Szaraja Anszár al-Szunna (Szunnita Támogatók Brigádja) vállalta magára kedden a Damaszkusz déli részén található görög ortodox templomban vasárnap elkövetett halálos öngyilkos merényletet, amelyben 25 hívő életet vesztette, 63-an pedig megsebesültek.

Közösségimédia-platformjain közzétett közleményében a csoport azt állította, hogy a támadás megtorlás volt azon „provokációkért, amelyeket a damaszkuszi keresztények követtek el”; ugyanakkor további támadásokkal is fenyegetőzött, beleértve az öngyilkos akciókat is. A csoport magára vállalta a Hama tartományban, Arze faluban februárban elkövetett támadást is, továbbá megfenyegette a nagy-britanniai székhelyű aktivistaszervezetet, az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontját (OSDH).

A korábban megjelent hírek szerint a merényletet az Iszlám Állam terrorszervezet követte el, amely egyelőre nem vállalt felelősséget az akcióért.

A támadással kapcsolatban a szír belügyminisztérium hétfőn azt közölte, hogy a Hírszerzési Főigazgatósággal együtt indított biztonsági műveletben

felszámoltak egy, az Iszlám Állam terrorszervezethez köthető sejtet amely részt vett a templomi robbantás előkészítésében.

Hozzátették, hogy a Harasztában és Kafr Batnában végrehajtott razziák során kialakult tűzharcban

a mészárlás kitervelőjét és egy másik merényletre készülő férfit lelőttek,

a sejt vezetőjét és öt másik tagját pedig elfogták; továbbá robbanóanyaggal felszerelt öveket, mellényeket, aknákat, lőszert, és egy öngyilkos merényletre előkészített motorkerékpárt foglaltak le. A minisztérium közölte, hogy a nyomozás folytatódik, és minden elkövetőt felelősségre fognak vonni.

A Szaraja Anszár al-Szunna korábban arról vált ismertté, hogy hasonló fenyegetéseket tett közzé nemcsak a keresztények, hanem az alaviták és az egyéb irányzatokhoz tartozó síita muszlimok, valamint a drúz népcsoport ellen is.

