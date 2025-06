Azonosítatlan drónok csaptak le Irakban

Dróntámadás ért kedden egy Bagdadhoz közeli támaszpontot – jelentette be az iraki kormány, hozzátéve, hogy károk keletkeztek a hadsereg két radarrendszerében.

Az iraki hadsereg közleménye szerint egy azonosítatlan drón támadta meg a Bagdadtól 27 kilométerre északra lévő Tádzsi támaszpontot, ahol a koalíciós erők egységei is állomásoznak, egy másik drón pedig a közelben lévő áramfejlesztő mellett csapódott be.

Szabáh en-Nomán, a hadsereg egyik szóvivője közölte,

dróncsapás érte az irak déli részén található Imám Ali támaszpontot is, hozzátéve, hogy a biztonsági erők több, más bázisokat célzó drónt sikeresen megsemmisítettek, áldozatok nincsenek.

Mohammed asz-Szudáni miniszterelnök az ügyben azonnali vizsgálatra szólított fel.

Ugyancsak kedden a katari külügyminisztérium bekérette Irán dohai nagykövetét a Doha melletti al-Udeid amerikai támaszpont ellen előző este végrehajtott iráni légicsapása miatt.

A tárca tájékoztatása szerint Doha a műveletet a Teherán és Doha közötti jó viszony megsértésének nevezte, hangsúlyozva, hogy az Öböl-menti állam „mindig is az Iránnal folytatott párbeszéd egyik szószólója volt”. Doha ugyanakkor felszólította az ENSZ Biztonsági Tanácsát (BT), tegyen sürgős lépéseket az azonnali és átfogó közel-keleti tűzszünet érdekében, megelőzendő a régiós helyzet további súlyosbodását.

Katar a bázist érő csapás előtt nem sokkal lezárta légterét, amelyet azóta újranyitott, Bahrein, Kuvait és Irak szintén légtere megnyitásáról számolt be. Mindegyik ország területén állomásoznak amerikai katonák.

Eszmáil Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője az X-en közzétett üzenetében leszögezte: Irán nem engedi, hogy az Egyesült Államok és Izrael „bűnös, rosszindulatú politikája” éket verjen Teherán és a térség államai közé.

Mindeközben Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy Teherán megsértette a zsidó állam és Irán között nem sokkal korábban életbe lépett tűzszünetet, hozzátéve, hogy Irán két rakétát lőtt ki Izrael északi része felé. A tárcavezető „erőteljes válaszadásra” szólította fel a hadsereget.

Az iráni ISNA hírügynökség hamisnak nevezte a tűzszünet megsértéséről szóló bejelentést.

A fegyvernyugvást Donald Trump amerikai elnök jelentette be Truth Social közösségi oldalán jelentette be washingtoni idő szerint hétfő este. A bejegyzés szerint a tűzszünet washingtoni idő szerint kedd 0 órától lépett életbe és két lépésből áll: először Irán szünteti be a harcot, és azt követően Izrael is lezárja a hadműveletet.

A tűzszünetet máris több arab ország üdvözölte, a többi között Egyiptom, amely egyúttal azt közölte, folytatni fogja a feszültség csökkentésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket, és arra törekszik, hogy a fegyvernyugvás tartós maradjon.

A szaúdi külügyminisztérium a maga részéről méltatta a tűzszünethez vezető erőfeszítéseket, a jordániai kormány pedig hangsúlyozta, hogy az egyezségnek fontos szerepe van a régiós feszültség enyhítésében.

Kiemelt kép: Mentőalakulatok tagjai kutatnak át egy súlyosan megrongálódott hétemeletes lakótömböt, amelybe iráni ballisztikus rakéta csapódott a dél-izraeli Beér-Sevában 2025. június 24-én (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)