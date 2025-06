Donald Trump bejelentette: Izrael és Irán megegyeztek a tűzszünetről, ezzel véget érhet a tizenkét napos háború

Közösségi médiabejegyzésben jelentette be Donald Trump amerikai elnök, hogy sikerült megállapodásra jutnia az izraeli és az iráni félnek a tűzszünettel kapcsolatban, ezzel véget érhetnek a harcok a két ország között – írja a BBC. A brit közszolgálati média hírportálja hozzáteszi, a tűszünet várhatóan hat órával a megállapodás megkötése után léphet csak életbe. Az amerikai elnök szavait időközben Irán is megerősítette, Katar – amely sajtóhírek szerint szerepet játszhatott a megegyezésben – pedig már fel is oldotta a légtérzárat.