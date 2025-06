„Csökkentsék a nyugdíjakat!” – netes hangulatkeltés zajlik az idősebb generáció ellen

Karikatúraszerű mémekkel és heves vitákkal kísért

A tiltakozás alapeszméje, hogy a nyugdíjasok megfosztják a dolgozókat munkájuk gyümölcsétől – számol be a Le Figaro. „Csökkentsék a baby boom generáció óriási nyugdíját!” – olvasható az egyik követelésben.

Ez a kifejezés az 1946 és 1964 között, a 2. világháborút követő népességnövekedés idején született nemzedékekre utal. Csakhogy ez a kifejezés „mára a nyugdíjasok, közülük is különösen a leggazdagabbak gyűjtőneve lett” – teszi hozzá a Le Figaro.

„Egyre érezhetőbb az elégedetlenség, egyre markánsabb a szakadék” – fogalmaz Sylvain Catherine közgazdász, aki 35 ezer követővel rendelkezik az X-en. A nemzedékek közötti feszültségek szítására „szakosodott”, önjelölt szakértőkre jellemző a felületesség és az elemi ismeretek hiánya: Sylvain például azt írja, hogy „2023 őszén történt valami a nyugdíjreformmal. Azóta a téma alapvető trend a közösségi médiában” – csakhogy a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre emelését Emmanuel Macron köztársasági elnök, a törvényhozást megkerülve, fél évvel korábban, 2023 tavaszán verte keresztül.



A vita nyelvezete nagyrészt az internetes szlenget követi, és nagy szerepet kapnak benne a karikatúrák. Az X-en a „NicolasQuiPaie” (Miklós, aki fizet) nevű, kitalált szereplő – a jószívű adófizető, aki mindenki másért fizet – közel 30 ezer követővel rendelkezik. Ez a figura számos bejegyzést tesz közzé a nyugdíjrendszer ellen, amelyet azzal vádol, hogy „kizsákmányolja” a fiatal munkavállalókat, akik „rájöttek, hogy nem magukért fizetnek járulékot, hanem a mai nyugdíjasokért”.



Az oldal szerzője saját magát harmincas, aktív emberként mutatja be, aki „szatirikus módon szeretne tájékoztatni a rendszer visszaéléseiről”. Az általa közölt mémekkel – ezekkel a gúnyos humorú, vírusként terjedő képekkel – nem habozik támadni

Innen ered a „Bingo Boomer” – egy arrogáns, jogaiban biztos, a fiatalok nehézségei iránt érzéketlen nyugdíjas nem túl hízelgő karikatúrája – komoly sikerrel.



Felbukkannak azért olyan posztok is, melyeknek szerzői felháborodottan mutatják be az idős emberek ellen gyűlöletet keltő képeket, s a sértő véleményeket. „Elég! Elég ebből az időseket becsmérlő politikából!”– írták az egyikben.

A poszt szerzője – aki szemléltető ábraként közöl egy, az idős embereket becsmérlő,s őket büdösnek beállító bejegyzést – így foglalja össze az idősebbek elleni uszítás visszatérő rögeszméit:

– „A baby boomer generáció tagjai gazdagok és meg kellene osztaniuk a vagyonukat…

– a baby boomer generáció tagjai okozták a globális felmelegedést, a környezetszennyezést…

– bűzlenek, ne kerüljünk a közelükbe

– eutanázia: az időseket kell leginkább eltüntetni!”

Jacques Pelletan, közgazdász és a Paris-VIII egyetem professzora „nagyon is valós, rossz közérzetet tükröz” ez a jelenség. Szerinte „a frusztráció valójában jóval kevésbé a boomerek állítólag óriási nyugdíjaiból fakad, mint inkább a dolgozók vásárlóerejének folyamatos romlásából”.

A nyugdíjakkal foglalkozó tanácsadó testület (COR) által 2024 júniusában közzétett adatok nem támasztják alá a „szakadék” mértékét: a nyugdíjas háztartások rendelkezésre álló jövedelme 2021-ben átlagosan 2659 euró havonta, ami az összes háztartás jövedelmének 79,3 százaléka – ezt a különbséget elsősorban a gyermektelen háztartások kompenzálják. A COR arra a következtetésre jutott, hogy a nyugdíjasok életszínvonala ma lényegében összehasonlítható az egész népességével, ne magasabb annál – de az elkövetkező években még az eddiginél is lassabban fog növekedni.



Ez azonban nem csillapítja az internetes „anti-boomer” közösség dühét. Az egyik, százeres követettségű oldalon láthatjuk többek között „Bernard és Chantal” archetípusait, A karikaturizált „boomer” házaspár kényelmes nyugdíjjal bír és a Costa Cruises hajóútjainak lelkes előfizetője.

„Sok aktív munkavállaló úgy érzi, hogy a forrásokat rosszul használják fel, a vagyonnak elsősorban a vagyont teremtőknek és azoknak kellene jutnia, akik családot alapítanak vagy eltartanak, nem pedig a nyugdíjasok szabadidős tevékenységének” – panaszkodik a fiók névtelen szerzője. Ő is megfigyelte az „anti-boomer tiltakozás radikalizálódását”, különösen a 2024 januárjában bevezetett 5,3 százalékos nyugdíjemelés óta, amelyet akkor Emmanuel Macron támogatott.

A nyugdíjasok elleni uszítás „aggasztó, a társadalmi kohézióra potenciálisan veszélyes tendencia” – véli Jacques Pelletan, aki rámutat a kategorikus elemzések és a félreértelmezett grafikonok elterjedésére.

– figyelmeztet a közgazdász professzor.

Ezt a megállapítást osztja Henri Sterdyniak, az OFCE közgazdásza is: „Az igazi dráma az, hogy egy fiatal munkavállaló már nem tud elképzelni magának egy harmincéves életpályát. A megosztásos nyugdíjrendszer implicit jövedelmezőségi rátája nagyjából megegyezik a GDP növekedési rátájával. A generációk közötti szolidaritás elve addig működik, amíg van növekedés. Fájdalmas lesz, amint tudatosul, hogy az ország hanyatlik.”

A felosztó-kirovó rendszer az öregedő Franciaországban egyre kevéssé működik: míg az egy nyugdíjasra jutó aktív korúak száma az 1960-as évekbeli 4 fő volt (tehát ennyien „tartottak el” egy nyugdíjast) mára ez a szám 1,7-re csökkent – emlékeztet Sylvain Catherine, aki népszerű tweetjeiben rendszeresen a nyugdíjkorhatár emelését és „a leggazdagabb nyugdíjasok nagyobb hozzájárulását” szorgalmazza.

