Izrael újra támadja Teheránt, célpontjai a rezsim megdöntését készíthetik elő

Az izraeli hadsereg (IDF) közleménye szerint az izraeli légierő vadászgépei Teheránban csapást mértek Irán belső biztonsági erőinek és az Iráni Forradalmi Gárdának (IRGC) a főhadiszállásaira és más létesítményeire.

„Ezek az erők különböző hadtestekből és parancsnokságokból állnak, és az iráni rezsim hadserege nevében felelősek a belföldi védelemért, a fenyegetések elfojtásáért, valamint a rezsim stabilitásának fenntartásáért” – olvasható a közleményben, írta a Times of Israel.

Az IDF tájékoztatása szerint a légicsapások eltalálták a teheráni Baszidzs főhadiszállását is,

amely „az IRGC egyik hatalmi bázisaként működik, és többek között felelős az iszlám törvények betartatásáért, valamint a szabályokat megszegő civilek hatóságokhoz való jelentéséért”.

Továbbá támadást hajtottak végre az Alborz Hadtest ellen is, amely – a hadsereg szerint – „felelős Teherán tartomány több városának védelméért különböző fenyegetésekkel szemben, valamint a rezsim stabilitásának megőrzéséért”, továbbá az iráni belső biztonsági erők hírszerzési és általános biztonsági rendőrsége is célpont volt. „Ezek a főhadiszállások katonai és kormányzati szempontból is jelentősek, és a megsemmisítésük gyengíti az iráni rezsim katonai képességeit” – tette hozzá az IDF.

Példátlan erővel támadja az iráni rezsim célpontjait az IDF

„Az IDF jelenleg példátlan erővel támadja a rezsim célpontjait és az elnyomó állami szerveket Teherán szívében, beleértve a Baszidzs főhadiszállását, a politikai foglyokat és rezsimelleneseket őrző Evin börtönt, a Palesztina téren található »Izrael pusztulása« órát, a Forradalmi Gárda belbiztonsági főhadiszállását, az ideológiai központot és más rezsimhez köthető célpontokat” – áll Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter közleményében.

A Times of Israel azt írta,

a jelentések szerint a csapásokban nem sérült meg egyetlen fogoly sem, ami arra utalhat, hogy a művelet célja a rabok szökésének lehetővé tétele volt.

A szóban forgó óra, amelyet 2017-ben állítottak fel Teherán központjában, Izrael feltételezett 2040-es pusztulásáig számolja vissza az időt.

Három dolog, ami a rezsim bukásához kell egy aktivista szerint

Ahogy arról korábban beszámoltunk a hirado.hu-n, egy volt iráni politikai fogoly szerint Izrael katonai hadművelete megteremtheti a lehetőséget az iszlám rezsim bukására. Ahmad Batebi három konkrét lépést javasolt a Nyugat számára: a rezsimhez hű fegyverraktárak megsemmisítését, az iráni kommunikációs csatornák helyreállítását, valamint az ajatollah és fia likvidálását.

Ezek közül jelenleg az első javaslat látszik megvalósulni.

„Két út maradt Iránnak” – kemény üzenetet küldött Teheránnak az amerikai szenátor

A teheráni rezsimváltás az egyetlen út a tartós regionális biztonsághoz – mondta Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor a Jerusalem Postnak vasárnap.

„Két út van. Vagy új emberek veszik át a hatalmat, akik nem terroristák, vagy a mostani vezetők változtatják meg a viselkedésüket – de a status quo elfogadhatatlan” – fogalmazott, majd kiemelte, nem lepődött meg Trump döntésén, amit szerinte kudarcba fulladt diplomáciai próbálkozások előztek meg.

Kiemelt kép: Az iszfaháni föld alatti urándúsító létesítmény megrongálódott felszíni infrastrukrúrája a közép-iráni Iszfahán város térségében (Fotó: MTI/EPA/Maxar Technologies)