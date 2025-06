Rejtélyes ételmérgezés miatt halt meg egy 12 éves kislány, több gyermek is kórházba került Franciaországban

Meghalt egy 12 éves lány, további hét gyermeket pedig kórházban ápolnak súlyos ételmérgezés miatt Észak-Franciaországban. A megbetegedések okát egyelőre homály fedi. A hatóságok szerint elképzelhető, hogy a gyermekek szennyezett hússal fertőződtek meg.

Súlyos ételmérgezés miatt halt meg egy 12 éves lány a franciaországi Saint-Quentin városában, Lille közelében – számolt be róla a BBC. A tragédia mellett további hét gyermek is kórházba került, közülük többnél már súlyos szövődmények is kialakultak.

A rejtélyes megbetegedések június 12-én kezdődtek, majd a következő napokban több gyermeket is mentő vitt kórházba. A fertőzés forrása egyelőre ismeretlen, ugyanis az érintett gyerekek nem ettek közösen, valamint az ivóvizet is rendben találták.

Az eddigi vizsgálatok szerint az elhunyt kislány halálát hemolitikus urémiás szindróma okozta, amely a vörösvértestek pusztulásával, súlyos vérszegénységgel és veseelégtelenséggel jár.

Az orvosok E. coli-fertőzésre gyanakodnak, amit több kórházban fekvő gyermeknél is kimutattak.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a megbetegedéseket szennyezett hús okozta. A gyanú miatt már több hentesüzletet is bezártak Saint-Quentinben.

A helyi lakosságot közben óvatosságra intették: a szülőket arra kérik, hogy ügyeljenek a higiéniára, gyakran mossanak kezet, és fogyasztás előtt minden zöldséget és gyümölcsöt alaposan tisztítsanak meg.

