Már második napja bombázza Irán Izraelt, nem maradt válasz nélkül a támadás

Péntek hajnalban egy iráni ballisztikus rakéta csapódott Beér-Sevába, Izrael déli részén, hét embert könnyebben megsebesítve és jelentős károkat okozva több lakóépületben.

Újabb rakétacsapás érte Beér-Sevát péntek hajnalban, a Soroka Kórház közvetlen közelében csapódott be egy iráni rakéta. A támadás során hét könnyebb sérültet láttak el, akik főként a robbanás lökéshulláma, füstbelélegzés, tompa sérülések vagy pánik következtében szorultak orvosi segítségre. Több lakóépület is megrongálódott, erkélyek szakadtak le, ablakok törtek be, a környéken álló autók kigyulladtak.

A lakók többsége még a becsapódás előtt óvóhelyre menekült a légiriadó hatására. Az IDF (Izraeli Védelmi Erők) közlése szerint egyetlen iráni rakéta jutott át a légvédelmen, amely ezúttal nem tudta elfogni a célba érő lövedéket.

Az izraeli válasz nem sokat váratott magára

Péntek hajnalban az IAF (Izraeli Légierő) több tucat iráni katonai létesítményre mért csapást, köztük rakétagyártó üzemekre, kutatóintézetekre és rakétaindító állásokra. A légierő 60 vadászgépe mintegy 120 irányított bombát dobott le Teherán és Iszfahán környékén.

Az izraeli hadsereg célkeresztjébe került az SPND nevű kutatóintézet, amelyet Mohszen Fakhrizadeh alapított, az iráni nukleáris program kulcsfigurája. Egyes célpontok közvetlenül a nukleáris fegyverekhez szükséges alkatrészek előállításával foglalkoztak – írja a Times of Israel.

Az IDF beszámolója szerint a támadásokkal – melyek sikerében nagy szerepet játszott David Barnea kémfőnök, az izraeli titkosszolgálat, és a Moszad feje – sikerült meghiúsítani egy még nagyobb, összehangolt iráni rakétatámadást. A hadsereg közölte: három rakétaindító állást és egy iráni katonai parancsnokot is megsemmisítettek, röviddel azelőtt, hogy a Beér-Seva elleni támadás megtörtént.

Az IAF hajnali 3 körül három iráni drónt semmisített meg a Holt-tenger térségében, majd később egy negyediket Haifa felett. Az elmúlt héten Irán több mint 450 ballisztikus rakétát és közel 1000 drónt indított Izrael felé. A légvédelem többségüket még időben megsemmisítette, de az IDF figyelmeztetett: a rendszer nem hermetikus, minden riasztást komolyan kell venni.

Az izraeli hadsereg péntekre virradó éjszaka figyelmeztetést adott ki iráni civileknek, különösen a Sefidrood Ipari Park és Kalash Taleshan falu környékére. Ugyanakkor az iráni internetes szolgáltatások korlátozása miatt nem világos, hányan értesültek erről időben. A térségekből egyelőre nem jelentettek támadást.

Stratégiai cél: a nukleáris és rakétaprogram megsemmisítése

Az izraeli hadvezetés június 13-án indította el az átfogó légicsapás-sorozatot, amelynek célja Irán nukleáris és rakétafegyverkezésének ellehetetlenítése. A támadások során radarokat, felszíni rakétaindítókat és légvédelmi rendszereket is megsemmisítettek, jelentős légi fölényt biztosítva Izrael számára.

Teherán továbbra is tagadja, hogy atomfegyvereket fejlesztene, ugyanakkor urándúsítási programja jelentősen túllépi a polgári célú felhasználás határát. Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége szerint Irán akadályozza a létesítményeiben végzett ellenőrzéseket.

Mindkét oldalon emelkedik az áldozatok száma

A Washingtonban működő iráni emberi jogi szervezet szerint legalább 639 ember halt meg Iránban, köztük 263 civil, és több mint 1300-an megsérültek a támadások következtében. Izraelben eddig 24 halálos áldozata van az iráni rakétacsapásoknak, és több ezer sérültet láttak el, főként lakóövezetekben keletkezett találatok nyomán.

Kiemelt kép: Iráni rakétatámadásban megrongálódott lakóépület a Tel-Avivtól délre fekvõ Holonban 2025. június 19-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)