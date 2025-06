Történelmi döntést hoztak a brit parlamentben: nem lehet többé bűncselekmény az abortusz

A brit parlament megszavazott egy törvénymódosítást, amelynek értelmében semmilyen esetben nem lehet többé büntetőeljárást indítani azok ellen a nők ellen, akik abortuszon esnek át.

Az alsóházban 379 támogató szavazattal, 137 voks ellenében fogadták el a módosítást. Mint a Sky News írja,

az utóbbi közel 60 évben (az 1967-es abortusztörvény óta) ez a legnagyobb beavatkozás Angliában és Wales-ben a kérdésbe.

A javaslat előterjesztője, Tonia Antoniazzi munkáspárti képviselő azzal érvelt: ez biztosítani fogja, hogy a nők ne szembesüljenek nyomozással, őrizetbe vétellel, büntetőeljárással vagy börtönbüntetéssel semmilyen várandóssággal összefüggésben. Érvelése szerint a jelenlegi „viktoriánus” törvényeket a kiszolgáltatott nők ellen használták fel.

Az abortusz Angliában és Walesben jelenleg sok esetben bűncselekménynek számít – ez alól kivétel, ha egy hatósági engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató végzi el a fogantatást követő 24 héten belül. Ezt követően az eljárást csak nagyon korlátozott körülmények között engedélyezik.

Emellett az is legális, ha egy nő engedélyezett gyógyszerekkel szakítja meg a várandósságot, amennyiben ez a várandósság első 10 hetében történik.

Tonia Antoniazzi szerint a törvénymódosítás után is megmaradt a 24 hetes határt, és további is legalább két orvos jóváhagyása kell majd az abortuszhoz, a nőknek „továbbra is meg kell felelniük a törvényben meghatározott feltételeknek”, azonban büntetőeljárást nem lehet többé indítani ellenük akkor sem, ha ez másképp történik.

A változtatás ugyanakkor nem lép azonnal hatályba, mivel a bűnözésről és rendfenntartásról szóló törvényjavaslat többi módosítását még tárgyalják a parlamentben.

Ezek közt volt olyan javaslat is, amely a most elfogadottnál tovább ment volna a kérdésben.

Angliában és Wales-ben több olyan eset is volt, amikor nagy vitát váltott ki az, hogy büntetőeljárás indult egy abortuszon áteső nő ellen – bár ezek egy részében végül felmentették a nőket még akkor is, ha illegálisan végezték el a várandósság megszakítását. Ugyanakkor a mostani javaslat előterjesztője szerint volt olyan fiatal anya is, akit két évre börtönbe zártak, miután a bántalmazó partnere egy illegális abortuszkészítmény szedésére kényszerítette – miközben a férfi ellen még nyomozás sem indult.

