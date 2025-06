Mozgásba lendült az amerikai hadigépezet: már készülődhet a csapás Irán ellen

Látványos csapatmozgásokba kezdett az amerikai hadsereg, amely azt jelezheti, hogy az Egyesült Államoknak valóban komoly szándéka van arra, hogy katonai műveletet hajtson végre Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök sajtóhírek szerint „feltétel nélküli megadást” vár el az országtól – de azt legalábbis szinte biztosan követeli, hogy Irán állítsa le az atomprogramját.

Nemrég írtunk arról, hogy az amerikai elnök sajtóhírek szerint a B2-es nehézbombázók, bunkerromboló bombák bevetését is fontolgatja Irán ellen.

Mostanra azonban egy ennél szélesebb körű mozgósítás látszik körvonalazódni. Egyrészt a Reuters osztott exkluzív értesüléseket arról, hogy az amerikai hadsereg újabb vadászgépeket telepít a Közel-Keletre, valamint meghosszabbítja az eddig ott lévő gépek bevetését is, megerősítve ezzel az amerikai katonai erőket a térségben. Minderről három amerikai tisztviselő beszélt a hírügynökségnek, akik egyike azt mondta:

az újabb telepítések részeként F–16-os, F–22-es és F–35-ös vadászgépeket küldenek a régióba.

A tisztviselők közül ketten hangsúlyozták a vadászgépek telepítésének védelmi jellegét, mondván, hogy ezeket drónok és beérkező rakéták lelövésére használnák. A Pentagon nem kívánt reagálni a Reuters ezzel kapcsolatos megkeresésére.

A hírügynökség emellett arról is beszámolt még korábban, hogy

az amerikai agyszámú tanker repülőgépet mozgatnak Európába, valamint egy repülőgép-hordozót is áthelyeznek a Közel-Keletre.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter ezeket a telepítéseket védelmi jellegűnek minősítette, utalva arra, hogy Washington igyekszik megvédeni a közel-keleti erőket az Irán és az Iránnal szövetséges erők esetleges visszacsapásaitól a térségben.

A Reuters szerint a Pentagon a fentieken túl még azt sem zárta ki, hogy a Földközi-tenger keleti részén további, ballisztikus rakéták lelövésére alkalmas amerikai haditengerészeti hadihajókat telepítsenek. Az Egyesült Államok már most is jelentős erőkkel rendelkezik a Közel-Keleten, közel 40 ezer katonával vannak jelen a térségben, beleértve légvédelmi rendszereket, vadászrepülőgépeket és hadihajókat, amelyek képesek felderíteni és lelőni az ellenséges rakétákat – emlékeztetett a hírügynökség.

Donald Trump „feltétel nélküli megadást” vár el

Mindeközben az NBC News jelenlegi és korábbi amerikai tisztviselőktől úgy értesült, hogy Donald Trump kedden is tartott egy megbeszélést az Irán elleni csapás lehetőségéről a Fehér Ház válságszobájában a legfőbb nemzetbiztonsági tanácsadóival.

Az Egyesült Államok Irán elleni csapása az egyik azon lehetőségek közül, amelyeket Trump mérlegel

– mondták a tisztviselők az NBC szerint. A híroldal megjegyezte azt is, hogy ebben a kontextusban értelmezhető Trumpnak az a fenyegető üzenete is, amelyet Ali Hámenei ajatollahhoz, Irán legfelsőbb vezetőjéhez intézett magyar idő szerint kedd este.

Az amerikai elnök egy későbbi bejegyzésében, a Truth Socialön világossá tette, hogy mit akar Irántól. „FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁST” – írta az amerikai elnök a posztban.

Az NBC emellett szintén arról írt, hogy a Pentagon eközben újabb hadihajókat és egy további repülőgép-hordozót helyez át a Közel-Keletre. Közlésük szerint a lépés inkább védelmi jellegű, de olyan eszközök is érkeznek a régióba, amelyeket offenzív célzattal is fel lehet használni.

Donald Trump beszélt Benjamin Netanjahuval

Az amerikai elnök a nemzetbiztonsági tanácsadói mellett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is beszélt kedd éjjel – írta a The Times of Israel, amely szerint éjjel 1-ig tartott a beszélgetés.

A The Wall Street Journal úgy tudja: amerikai idő szerint kedd estig nem született döntés arról, hogy mit lép Washington a Közel-Keleten.

Mindeközben Irán a maga részéről válaszcsapást ígért arra az esetre, ha az Egyesült Államok beavatkozik a harcba.

Kiemelt kép: a Theodore Roosevelt, a Ronald Reagan és a Nimitz amerikai repülõgép-hordozókat kísérik Aegis típusú rakétavédelmi rendszerrel felszerelt amerikai hadihajók a dél-koreai haditengerészettel tartott hadgyakorlaton a Csendes-óceánon, a Koreai-félsziget közelében 2017. november 12-én. MTI/EPA/Amerikai haditengerészet/Aaron B. Hicks.