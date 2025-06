Csendes ellenállás Teheránban: egy iráni belső forrás szerint Izrael lehet a kulcs a rezsim bukásához

Miközben Izrael légiereje célzott csapásokat mér az iráni rezsim katonai infrastruktúrájára, Irán szívében egy másik harc is zajlik – ezúttal a nép lelkében. Egy teheráni egészségügyi dolgozó, aki biztonsága érdekében névtelenül nyilatkozott a The Jerusalem Post számára, úgy fogalmazott: „Ez a háború reményt ad az irániaknak – talán most végleg véget érhet a rendszer.”

A forrás szerint az iráni lakosság túlnyomó része évek óta a hatalom ellen fordult, és a jelenlegi konfliktus, amely az iráni proxycsoportok évtizedes agressziójára adott izraeli válaszként robbant ki, csak tovább erősítette az ellenszenvet a teokratikus rendszerrel szemben. „Az emberek úgy érzik, ez a háború nem az övék, hanem a rezsimé. Nincs gyűlölet bennük Izrael iránt, sőt, egyre többen csodálják az ország bátorságát” – mondta a dolgozó, akire a lap a továbbiakban „M”-ként hivatkozott. Szerinte a lakosság körében már nyíltan beszélnek arról, hogy a rezsim vezetői maguk idézték elő ezt a helyzetet. „Az emberek várják, hogy [Ali] Hamenei vagy más magas rangú vezetők célponttá váljanak.” Kapcsolódó tartalom Izrael Irán hatalmi jelképeit támadja – jelentette ki az Izraeli védelmi miniszter Az iráni állami média közlése szerint Izrael csapást mért az iráni Vörös Félhold szervezetének egyik központjára. A vallási vezetés és az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) iránti korábbi hallgatólagos elfogadás mára teljes megvetéssé változott. „Nincs többé támogatás az IRGC iránt. Ez a rendszer elvesztette a népe bizalmát.” Noha a kormány próbálja elfojtani az ellenállást – szigorú online cenzúrával, őrjáratokkal és letartóztatásokkal –, a tiltakozások tovább élnek. Esténként ismét felhangzanak az utcai jelszavak, az emberek az erkélyekről skandálják: „Le a rezsimmel!” M szerint az iráni nép fejében már körvonalazódik egy alternatíva is: a külföldön élő koronaherceg, Reza Pahlavi. „Ő az egyetlen politikai figura, akiben az emberek többsége megbízik” – mondta. (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh) A herceg egy, a héten közzétett videóüzenetben azt állította: kész tervek állnak rendelkezésre egy 100 napos átmeneti időszakra abban az esetben, ha a rezsim összeomlik. Pletykák szerint katonai vezetők is kapcsolatba léptek vele külföldről, és készek támogatni egy új, demokratikus átmenetet. Az iráni állami média hitelessége M szerint teljesen megszűnt. Az emberek inkább a külföldi perzsa nyelvű csatornákat (BBC Persian, Iran International, Manoto), valamint a Telegramot és Instagramot használják. Az idősebb generáció pedig továbbadja az információkat szóban – ahogy korábban is tette. Kapcsolódó tartalom Donald Trump „végső ultimátumot” adott Iránnak Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „lehet, hogy megteszem, lehet, hogy nem teszem meg, senki nem tudja, mit fogok csinálni”. Ennek ellenére a kockázat valós: csak egy tartományban, Mazandaranban 15 embert tartóztattak le online tevékenység miatt. A rezsim pedig kibertámadásokkal próbálja elárasztani a független platformokat. (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh) M egy közvetlen kérést is megfogalmazott: „A háború nemcsak rakétákkal, hanem médiával is zajlik. Fontos, hogy Izrael – és a Nyugat – világosan különbséget tegyen a nép és a rezsim között.” Bár az izraeli védelmi miniszter néhány kijelentése sokakban félelmet keltett, M szerint az irániak örömmel vennék, ha a nyugati világ egyértelművé tenné: a harc nem ellenük, hanem értük folyik. „A nép most úgy érzi, hogy közelebb áll Izraelhez, mint valaha. A háborúban, amelyet nem ők választottak, végre hallják a hangjukat” – zárta gondolatait. Kapcsolódó tartalom Putyin kész közvetíteni Izrael és Irán között Az orosz sajtónak Szentpéterváron nyilatkozva elmondta, hogy az SZVR kapcsolatban áll az iráni és izraeli hírszerző szolgálatokkal. A kiemelt kép illusztráció. Izrael ellen tüntetnek irániak Teheránban (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)