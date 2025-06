Magyar Péter az Európai Parlamentben felszólalva tagadta, hogy lehallgatta volna a feleségét

Konfliktus alakult ki az Európai Parlamentben kedd délelőtt, amikor Jorge Buxadé, a spanyol Vox párt EP-képviselője nehezményezte, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke úgy szólal fel a gyermekvédelmi vitán, hogy korábban lehallgatta a feleségét, Varga Judit volt igazságügyi minisztert.

A gyermekvédelemről tartottak vitát kedden az Európai Parlamentben, amelyen Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője is részt vett. Beszédében a jogi keretek szigorítását sürgette. A felszólalás után Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője, a Fidesszel azonos Patrióták Európáért képviselőcsoportban politizáló formáció politikusa fordult kérdéssel Magyar Péterhez.

Jorge Buxadé úgy fogalmazott:

„A sajtóban megjelent hírek szerint, ön úgy kezdte politikai karrierjét, hogy beleegyezés nélkül, csalárd módon hangfelvételt készített feleségéről, három gyermeke édesanyjáról. Ha ez igaz, eléggé abszurd és képmutató, hogy ön felszólal egy olyan vitában, amely a gyermekvédelemről szól.”

„Nem lepődöm meg, hogy a Fidesz frakciótársa visszaböfögi a Fidesz-propaganda aljas hazugságait. Azt tudom önnek is és a fideszes párttársainak is üzenni, hogy a magyar társadalom válaszokat vár arra, hogy Orbánék miért jártak ki kegyelmet pedofil bűnelkövetőknek, és hogy miért helyeztek ki egy szintén bűnözőt egy javítóintézet élére. Az egyéb propagandahazugságokkal sem én, sem a magyar társadalom nem törődik. És egyet tudok önnek is és a fideszes képviselőknek is mondani, hogy 299 nap van hátra és leváltjuk ezt a kormányt, addig pedig jó vergődést kívánok önnek is és a fideszes képviselőtársainak is” – fogalmazott Magyar Péter a Mandiner szerint.

A párbeszédre reagált Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője is, aki azt írta:

Jorge Buxadé arra kérdezett rá, „amit Magyarországon már mindenki tud. Ténykérdés. Ezek után elég abszurd, hogy ő kér számon gyermekvédelmi ügyekben”

– tette hozzá a kormánypárti politikus, megjegyezve, hogy Magyar Péter ezután felment a spanyol képviselőhöz fenyegetőzni. Dömötör Csaba szerint „az egész olyan, mint egy hitvita, de hogy mi az igazság, azt döntse el Magyar Péter maga”, utalva arra, hogy a Partizánnak adott 2024-es interjúban még szégyellte azt a tettét, hogy rögzítette a beszélgetését a feleségével, akárcsak azt, hogy nyilvánosságra hozta.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője érkezik a párt sajtótájékoztatójára Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)