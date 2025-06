Közvetlen ballisztikus találat ért egy lakóházat Kijevben: legalább 15 ember meghalt, 114-en megsebesültek

Az orosz hadsereg kedd hajnalban az Ukrajna elleni háború egyik legpusztítóbb légitámadását hajtotta végre: több mint 440 drónnal és 32 rakétával támadták az országot. Különösen súlyos csapás érte Kijevet, ahol egy kilencemeletes lakóház teljes lépcsőháza omlott össze egy ballisztikus rakétatalálat következtében. Az előzetes adatok szerint legalább 15-en életüket vesztették, több mint százan pedig megsérültek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a támadás „a terrorizmus legnyilvánvalóbb formája”, amelyre a nemzetközi közösségnek végre határozott választ kellene adnia.

Kijev Szolomjanszkij kerületében egy ballisztikus rakéta csapódott be egy kilencemeletes lakóházba, amelynek következtében egy teljes házrész megsemmisült – jelentette Ihor Klimenko belügyminiszter.

„A ballisztikus rakéta egy kilencemeletes lakóépületet talált el Kijevben. Egy teljes lépcsőház semmisült meg. A pusztítás egészen a pincéig terjedt, mivel közvetlen találatról volt szó”

– idézi az Ukrajinszka Pravda a tárcavezetőt.

Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Adminisztráció vezetőjének közlése szerint

előzetes adatok alapján a Kijev ellen végrehajtott kombinált támadásnak legalább 15 halottja és 114 sérültje van – közülük 59 embert szállítottak kórházba.

Tkacsenko elmondta, hogy a támadás egyik helyszínén tartózkodik, ahol jelenleg is megállás is zajlanak a mentési munkálatok, és keresik az esetleges túlélőket a romok alatt. Vitalij Klicsko polgármester beszámolója szerint a rakétacsapás több mint 40 lakást semmisített meg. „Lehetséges, hogy emberek rekedtek a romok alatt. Nem zárhatjuk ki, hogy az áldozatok száma tovább emelkedik” – figyelmeztetett a városvezető.

Ihor Klimenko belügyminiszter arról írt a Telegramon, hogy az ukrán főváros különböző kerületeiben összesen 27 helyszínt ért támadás. A célpontok között lakóépületek, oktatási intézmények és kritikus infrastruktúrák is szerepeltek. Elmondása szerint a mentőegységek több embert is sikeresen kimentettek a lépcsőházakból, lakásokból, illetve a romok alól. Az egyik áldozat mentéséről felvételt is közzétettek.

Рятувальні роботи на місці одного з ударів у Києві. Відео ДСНС pic.twitter.com/DyqqLEN8sk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 17, 2025

Klimenko hozzátette, hogy az Odesszai területen további 6 ember sérült meg (egy későbbi jelentés szerint 1 halott és 17 sérült van a helyszínen, erről bővebben alább írunk – a szerk.), míg a Kijevi és a Csernyihivi területen egy-egy sérültről érkezett jelentés.

Zelenszkij terrorizmusról beszélt a támadással kapcsolatban

Keddre virradó éjjel Oroszország több mint 440 drónnal és 32 rakétával támadta Ukrajnát, Kijevet pedig az egyik legpusztítóbb csapás érte a háború kezdete óta – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

„Folyamatosan érkeznek a jelentések a belügyminiszterünktől, Klimenkótól, valamint a katonai parancsnokoktól az oroszok tömeges támadását követő helyzetről. Több mint 440 drón és 32 rakéta. Az egyik legfélelmetesebb csapás Kijev ellen. Az éjszaka folyamán Odesszát, Zaporizzsját, valamint a Csernyihivi, a Zsitomiri, a Kirovohradi, a Mikolajivi és a Kijevi területet is támadás érte” – közölte Zelenszkij.

„Kijevben jelenleg is próbálják kimenteni az embereket egy lakóház romjai alól. Egyelőre nem tudni, hányan rekedtek a romok alatt. Az oroszok egy teljes házrészt leromboltak. Összesen nyolc városrészben keletkeztek károk lakóépületekben. Odesszában továbbra is folynak a mentési munkálatok, a mentőalakulatok valamennyi becsapódás helyszínén dolgoznak. Minden érintett megkapja a szükséges segítséget” – tette hozzá az ukrán államfő.

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy „az ilyen támadások a terrorizmus legnyilvánvalóbb formái. Az egész világnak, az Egyesült Államoknak és Európának végre úgy kellene reagálnia, ahogy egy civilizált társadalom reagál a terroristák tetteire. Putyin kizárólag azért teszi ezt, mert megengedheti magának, hogy folytassa a háborút. Továbbra is háborút akar. Szomorú, amikor a világ hatalmasai szemet hunynak efölött. Minden lehetséges szinten kapcsolatban állunk partnereinkkel, hogy megfelelő válasz szülessen. A fájdalmat nem a békés, hétköznapi embereknek kellene érezniük, hanem a terroristáknak.”

Legalább öt embert még keresnek a romok alatt

Az ukrán katasztrófavédelem közlése szerint a porig rombolt kijevi lakóház romjai alól egyelőre egy embert sikerült élve kimenteni, de a kutatási és mentési munkálatok továbbra is zajlanak.

„A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának mentőegységei újabb személyt mentettek ki abból a többszintes lakóépületből, amelyet orosz rakéta pusztított el Kijevben. A keresési és mentési munkálatok folytatódnak. Információt kaptunk arról, hogy legalább öt lakót eltűntként keresnek – ők nem veszik fel a kapcsolatot családtagjaikkal”

– olvasható a közleményben.

A katasztrófavédelem hangsúlyozta, hogy a mentőcsapatok addig folytatják a romok eltakarítását, amíg teljes bizonyossággal meg nem győződnek arról, hogy minden érintett biztonságban van, és megkapta a szükséges segítséget.

Odesszában is pusztított az orosz hadsereg

Az Ukrajinszka Pravda szerint a Fekete-tenger partján fekvő Odesszában egy ember vesztette életét a belvárost ért légitámadások következtében, egy másik személyt azonban még mindig keresnek.

„Sajnálatos módon a romok alól előkerült egy 60 éves nő holtteste. Jelenleg egy másik nő felkutatása zajlik. Reméljük, hogy a mentőalakulatok élve találják meg”

– közölte Oleh Kiper, az Odesszai Területi Katonai Közigazgatás vezetője.

A régióvezető elmondása szerint a hajnali orosz támadás következtében összesen 17 ember sérült meg, köztük egy várandós nő és egy 17 éves lány. Egy sérültet kórházba szállítottak, a többiek járóbeteg-ellátásban részesülnek.

„Az oroszok lakóházakat romboltak le Odessza történelmi belvárosában, emellett megrongáltak egy óvodát és egy inkluzív oktatóközpontot is. Folyamatban van a támadás következményeinek felszámolása, a helyszínen minden illetékes hatóság dolgozik”

– összegezte Kiper.

Az ukránok szerint nem véletlen az időpont

A támadás jelentőségére Ihor Klimenko hívta fel a figyelmet. „Ma éjjel Oroszország brutális és nagyszabású csapást mért Ukrajnára. Több száz drón és rakéta csapódott be civil célpontokba. Különösen súlyos támadások érték Kijevet” – olvasható az ukrán belügyminiszter X-bejegyzésében.

„Putyin szándékosan éppen a G7-csúcstalálkozó idején hajtotta végre ezt az akciót. Ezzel egyértelműen azt üzeni: semmibe veszi az Egyesült Államokat és más partnereket, akik a vérontás befejezését sürgetik. Oroszország nemcsak hogy elutasítja a tűzszünetet vagy a vezetők találkozóját, amely megoldást hozhatna és véget vethetne a háborúnak, de cinikusan csapást mér Ukrajna fővárosára, miközben a béketárgyalások látszatát kelti”

– jelentette ki Klimenko.

A belügyminiszter szerint Putyin célja nagyon is világos: gyengének akarja feltüntetni a G7 vezetőit. „Csak határozott lépések és valódi nyomásgyakorlás Moszkvára bizonyíthatja ennek az ellenkezőjét” – tette hozzá Klimenko.

Az Ukrajnát ért nagy erejű támadásra az Egyesült Királyság és Németország ukrajnai nagykövete is reagált az X-en – számolt be róla a Jevropejszka Pravda. „Oroszország válogatás nélküli támadása Kijev és más ukrán városok ellen szörnyű emlékeztető arra, hogy továbbra is kérlelhetetlenül folytatja háborúját, miközben Ukrajna és partnerei igazságos és tartós békére törekszenek. Őszinte részvétem mindazoknak, akik elvesztették szeretteiket. Oroszországnak azonnal bele kell egyeznie a tűzszünetbe” – fogalmazott Martin Harris, az Egyesült Királyság ukrajnai nagykövete.

„Oroszország nem akar sem fegyverszünetet, sem tárgyalásokat. Oroszország katonai erővel akarja kapitulációra kényszeríteni Ukrajnát” – jegyezte meg mindeközben Martin Jaeger német nagykövet.

Kiemelt kép: Egy kijevi lakóház romjai egy orosz ballisztikus rakétatámadás után 2025. június 17-én (Fotó: Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata / Facebook.com)