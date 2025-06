Izrael és Irán folytatták a hadakozást, robbanásokat jelentettek mindkét országból

Izraelben és Iránban is robbanások történtek az éjjeli órákban, sőt, még reggel is, miután a perzsa ország a csapásai nagy részét némileg késleltetve indította el.

A The Times of Israel szerint az izraeli hadsereg (IDF) még az éjjel arról számolt be, hogy

hétfő éjjel kevesebb mint 10 ballisztikus rakétát lőttek ki Iránból Izraelre.

A rakéták három éjszakai támadásban érkeztek, helyi idő szerint közvetlenül éjfél után, hajnali fél négykor és fél ötkor. Városi területeken való becsapódásokról vagy sérülésekről nem érkezett jelentés – írta a híroldal, amely azt is megjegyezte: „A rakéták száma jelentős visszaesést jelent [az utóbbi] három egymást követő éjszaka után, amikor ennél több rakétát lőttek ki.”

Csakhogy a jelek szerint Irán az éjjeli órák helyett inkább reggelre tartogatta a muníciót, ugyanis

az IDF reggel azt jelentette, hogy Iránból Izrael felé indított ballisztikus rakétákat észleltek.

A civileket arra utasították, hogy menjenek be a bunkerekbe, és további értesítésig maradjanak ott.

Nem sokkal később megszólaltak a rakétatámadás veszélyét jelző szirénák, és Jeruzsálemben, majd Izrael középső területein is robbanások hangját lehetett hallani a The Times of Israel szerint. Azt egyelőre nem tudni biztosan, hogy az iráni rakéták közül hány találta el a célpontját – könnyen lehet, hogy Izrael légvédelmi rakétái még a levegőben felrobbantották többségüket.

Az IDF utóbb jelezte, hogy el lehet hagyni a bunkereket, és azt is közölték, hogy nagyjából 20 ballisztikus rakéta érkezett a mostani támadásban. A Magen David Adom mentőszolgálat pedig közölte, hogy a csapásban eddig öt sérültről tudnak, akik egy parkolóban szenvedtek könnyebb sérüléseket (erről a helyszínről amatőr felvételek is megjelentek a közösségi médiában).

A csapás okozott némi kárt a helyszínen, egy üres busz kigyulladt. A tűzoltók közölték, hogy dolgoznak a tűz eloltásán – írta a The Times of Israel.

Izrael is csapásokat hajtott végre Iránban, katonai létesítményeket vettek célba

Az éjszaka folyamán az izraeli légierő több hullámban hajtott végre csapásokat Nyugat-Iránban, légvédelmi rakétaindító állásokat, ballisztikus rakétaindító állásokat és drónokat megsemmisítve – közölte mindeközben az IDF, amely felvételeket tesz közzé a csapásokról.

תיעוד מתקיפות חיל האוויר הלילה במערב איראן: הושמדו עשרות תשתיות לאחסון ולשיגור טילי קרקע-קרקע ומשגרי טילי קרקע-אוויר של המשטר האיראני מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו הלילה מספר גלי תקיפות לעבר עשרות מטרות צבאיות של המשטר האיראני במערב איראן. במסגרת גלי התקיפות, חיל האוויר תקף… pic.twitter.com/PdpVNXCB0S — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 17, 2025

„A csapáshullámok részeként a légierő több tucatnyi infrastrukturális helyszínt vett célba, amelyeket föld-föld rakéták tárolására és indítására használtak, [valamint] dróntárolókat és föld-levegő rakétakilövőket Nyugat-Iránban” – írta az izraeli hadsereg, amely korábban egy felszólítást is közzétett már ezzel kapcsolatban.

A Sky News szerint egy helyi híroldal, a Nour news arról számolt be, hogy nagy robbanások hallatszottak az északnyugat-iráni Tebriz városában is.

Kiemelt kép: a teheráni olajraktár ég egy izraeli légicsapás után, a 2025. június 15-re virradó éjjel. Az izraeli hadsereg az iráni nukleáris fejlesztések infrastruktúráját, katonai célpontokat és üzemanyagraktárakat támadott, Irán pedig ballisztikus rakétákkal és drónokkal lõtt izraeli célpontokat. MTI/EPA/Abedin Taherkenareh.