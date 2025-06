Meglepő dolgok derültek ki XIV. Leó pápa múltjáról: elnökök, szabadságharcosok, és celebek is vannak a rokonai közt

XIV. Leó, azaz Robert Francis Prevost pápa családfájának feltárása nem csupán történelmi utazás, hanem egy rendkívül sokszínű és meglepő örökség felfedezése is. A New York Times és genealógus partnerei egészen az 1500-as évekig visszamenőleg öt fontos felfedezést tettek, amelyek új fénybe helyezik az új pápa származását.

2025. május 8-án Robert Francis Prevost amerikai bíboros a katolikus egyház feje lett. Ugyanezen a napon a New York Times – Jari C. Honora genealógus kutatásaira alapozva – beszámolt arról, hogy az új pápa afroamerikai felmenőkkel rendelkezik.

Az még csak három generációra visszamenő vizsgálat eredménye volt,

de mi derül ki, ha 500 évre visszatekintünk?

A Finding Your Roots című PBS-műsor és több genealógiai szervezet – köztük az American Ancestors és a Cuban Genealogy Club of Miami – segítségével egészen Leó pápa tizenkettedik dédszüleiig jutottak el.

Az alábbiakban öt jelentős felfedezést olvashatunk a New York Times beszámolója alapján:

1. Leó pápa családfája rendkívül nemzetközi

A feltárt, több évszázadra visszamenő felmenők születési helyei között szerepel Franciaország (40 fő), Olaszország (24), Spanyolország (21), az Egyesült Államok (22), Kuba (10), Kanada (6), Haiti (1) és Guadeloupe (1). További kilenc ős születési helye ismeretlen. A sokféle származás jól tükrözi az amerikai bevándorlás történelmét.

2. Több amerikai felmenője afroamerikai volt

Leó pápa 17 amerikai születésű őse afroamerikai származású volt. A történelmi források olyan megnevezéseket használnak rájuk, mint „negresse”, „free person of color”, „mulatresse créole” vagy „quadroon”. Egyik fekete felmenője, Joseph Nerval Martínez – a pápa nagyapja – Haitin született, miután szülei New Orleansból odavándoroltak, majd 1866-ban visszatértek az Egyesült Államokba.

3. Több ős rabszolgatartó volt – köztük fekete ősök is

A pápa 12 azonosított őse közül 8 fekete származású volt, és legalább egy, de akár 20 rabszolgát is birtokoltak. Marie Jeanne, a pápa anyai negyedik dédanyja például maga is rabszolga volt, akit Francois Lemelle tartott fogva. Később legalább hat gyermekük született, majd François 1772-ben felszabadította Marie Jeanne-t és két lányukat. Halálakor 15 rabszolgát és birtokának egyötödét hagyta rá. 1817-re Marie Jeanne birtoka már 1040 holdas volt és öt rabszolgát foglalt magába.

4. Két szabadságharcos (és egy elnök) is szerepel a családfában

Charles Louis Boucher de Grandpre, az anyai negyedik dédapa 1777-ben a Louisiana-i milícia parancsnokaként brit állásokat foglalt el az amerikai forradalom során. Ez akár jogosulttá is teheti a pápát az American Revolution Sons nevű szervezet tagságára, amelyben a függetlenségi háború részvevőinek leszármazottai kaphatnak helyet. Egy másik anyai ágú rokon, Antonio José de Sucre – Leó pápa ötödfokú unokatestvére – döntő szerepet játszott a spanyol gyarmati uralom megdöntésében Latin-Amerikában, és Bolívia első alkotmányos elnöke lett.

5. Justin Bieber, Hillary Clinton és a Trudeau-dinasztia: a pápa híres rokonokkal is büszkélkedhet

Egy 1590-es években született, távoli anyai felmenő révén Leó pápa kilencedfokú unokatestvéri kapcsolatban áll olyan ismert személyekkel, mint Pierre és Justin Trudeau kanadai elnökök, Hillary Clinton, Angelina Jolie, Justin Bieber, Jack Kerouac és Madonna.

E rendkívül sokszínű örökség nemcsak Leó XIV. személyes hátterét tükrözi, hanem az amerikai és világméretű történelmi kapcsolódások hálózatát is – jegyezte meg a lap.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa heti általános audienciájára érkezik a vatikáni Szent Péter téren 2025. június 4-én (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Fabio Frustaci)