Erdőtüzek tombolnak Athén közelében, a lakosságot is evakuálni kellett

Folyamatos erdőtüzek nehezítik a mindennapokat Görögország fővárosához, Athénhoz közel, miután lángra kapott egy erdő. A görög kormány már egy konkrét tervet is kidolgozott annak érdekében, hogy képes legyen kezelni a hasonló természeti problémákat az országban.

Jelentős erdőtüzekkel küzdenek a hatóságok Görögországban, Athéntól mintegy 40 kilométerre észak-nyugatra, ahol egy sűrű erdőben támadt tűz. A lángok megfékezésben jelenleg 120 tűzoltó vesz részt, 17 repülőgéppel és 30 tűzoltóautóval – számolt be a Reuters.

A hírügynökség beszámolója szerint az erdőtűzben leginkább érintett Ano Souli és Marathon lakosságát evakuálni kellett, majd mindenkit felszólítottak arra, hogy hagyja el az otthonát. A Reuters beszámolójában megemlítette, hogy Görögországban évről évre egyre nagyobb problémát jelent az erdőtüzek megfékezése. Ráadásul 2024 is rekordmeleg év volt az országban, ami már az új normálisnak tekinthető, mivel a Földközi-tenger térsége gyorsabban melegszik a globális átlagnál.

Athénba az idén is mintegy 10 millió látogatót várnak, a helyi meteorológusok úgy számolnak, hogy a júliusban és augusztusban érkezők még extrémebb időjárási körülményekre számíthatnak. A görög kormány ugyanakkor számol a potenciális erdőtüzek esélyével, és rekordszámú, 18 ezer tűzoltót vetne be a védekezéshez, holott 2022-ben ez a szám még csak 15 500 volt. A kabinet korábban azt is közölte, hogy nagyjából kétmilliárd eurót szán az új, tűzoltásra használható repülőgépek vásárlására, emellett megduplázza a használható hőkamerák számát is annak érdekében , hogy minél hamarabb észrevegyék a tüzeket. Európa történetének eddigi legsúlyosabb erdőtüze szintén Görögországban ütött ki 2023-ban. Akkor legkevesebb 20 ember meghalt, a lángok pedig már Athént is veszélyeztették.

Kiemelt kép: Angelos TZORTZINIS / AFP)