Donald Trump kemény üzenetet küldött Iránnak: ez történik, ha Teherán támadást indít az Egyesült Államok ellen

Donald Trump amerikai elnök közösségi felületén nyilvánult meg azzal az iráni vélekedéssel kapcsolatban, miszerint Washingtonnak köze lehetett az Irán elleni vasárnapi támadáshoz. Bejegyzésében egyúttal azt is kilátásba helyezte, mi történne akkor, ha Irán bármilyen formában támadást indítana az Egyesült Államok ellen.

Még vasárnap tette közzé Truth Social nevű felületen Donald Trump amerikai elnök azt a bejegyzést, amely az izraeli–iráni támadássorozattal kapcsolatos.

Ebben arról írt, hogy Washingtonnak semmi köze nem volt az Irán elleni vasárnapi offenzívához. Donald Trump posztjában azt is kijelentette, hogy amennyiben Teherán bármilyen módon megtámadja az Egyesült Államokat, akkor a közel-keleti ország soha nem látott következményekre számíthat az amerikai hadsereg részéről.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a közelmúltban a Fox News amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva azt is kijelentette: Irán „első számú ellenségként” jelölte meg Donald Trumpot a nukleáris programja fenyegetéseként, és aktívan dolgozott az amerikai elnök likvidálásán.

„Azonban könnyen köthetünk egy megállapodást Irán és Izrael között, amivel véget vethetünk ennek a véres konfliktusnak”

– fogalmazott az amerikai elnök.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, hétfő hajnalban is folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miután Teherán a két ország közt múlt héten fellángoló konfliktus eddigi legnagyobb légicsapását hajtotta végre. Az offenzívában az eddigi információk szerint nyolc ember meghalt, száznál is több pedig megsebesült. A robbanásokat az olyan izraeli nagyvárosokban is lehetett hallani, mint Tel-Aviv és Haifa. Az éjjeli órákban Irán egy jelentésben azt közölte, hogy a harcok kezdete óta eddig 220-an vesztették életüket.

Rengeteg otthon lakhatatlanná vált a károk miatt, az amerikai nagykövetséget is eltalálták

Az izraeli civilek Tel-Aviv melletti Petach Tikván és Bné Brakban vesztették életüket az otthonaikban becsapódó rakéták miatt.

A haifai légitámadások helyszínén mindeközben három eltűnt ember után kutatnak.

Keresésüket nehezítette, hogy tűz ütött ki a helyszínen.

„Amikor egy rakéta közvetlenül eltalál egy épületet, lehetséges, hogy még a védett beton bunkerszoba sem tud ellenállni neki. Lakásról lakásra haladunk, és megbizonyosodunk arról, hogy nincsenek sérültek. Két, húsz emeletes épületet ért találat, minden lakást átfésülünk, eddig negyvenhárom sérültet kezeltünk” – nyilatkozta a petach-tikvai becsapódás helyéről mentőszolgálat képviselője az egyik helyi rádióban.

