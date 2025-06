Nagy árat fizetett Irán, amiért félreértették az izraeli készülődést

Az iráni légvédelem csekély teljesítményét, Izrael szinte akadálytalanul zajló támadását kérték számon bejegyzéseikben a perzsa állam tisztviselői. Mi volt az oka annak, hogy a perzsa állam haderejének vezérkara nem vette komolyan a küszöbön álló támadásról szóló információkat?

Súlyos stratégiai hibát követett el az iráni vezetés: a közelgő támadásra vonatkozó figyelmeztetéseket izraeli propagandaként, puszta nyomásgyakorlásaként értelmezték, melynek célja, hogy engedményeket tegyenek nukleáris programjukban – írja Jewish News Syndicat (JNS) című lap.

Az iráni vezetők ugyanis meg voltak győződve arról, hogy Izrael nem fog támadást indítani az Iszlám Köztársaság és az Egyesült Államok közötti diplomáciai tárgyalások közepén,

amelyek következő fordulóját június 15-ére, Ománba tervezték – írja David Isaac, a lap izraeli munkatársa.

Leborotvált vezérkar

Teherán a „hatalmas tévedés” miatt figyelmen kívül hagyta a közelgő támadásra vonatkozó figyelmeztetéseket – erősítette meg a The New York Times. Hibás feltételezésük a szükséges óvatosság figyelmen kívül hagyásához vezetett: a közelgő támadásokról szóló hírek ellenére a fedezékbe vonulás helyett otthonában maradt például Amir Ali Hajizadeh dandártábornok, az Iráni Forradalmi Gárda Légierő parancsnoka – de a főtiszti állomány számos tagja is figyelmen kívül hagyta azt a parancsot, hogy ne gyűljenek össze egy helyen.

A támadások áldozatául esett magas rangú katonai vezetők között van Mohamad Baheri, az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke, Hoszein Szálámi, az Iszlám Forradalmi Gárda vezetője, és Golam Ali Rasid, aki a Forradalmi Gárda és a hadsereg összekötő tisztje is.

Érzékeny veszteséget jelent Teheránnak, hogy szombatra a nemzetközi diplomáciában is gyakran szereplő Ali Samkáni, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah egyik közeli tanácsadója is belehalt a támadásban szerzett sérüléseibe. A Bloomberg korábban arról írt: fia, Hosszein Samkáni meghatározó szerepet játszott az iráni fegyverek Oroszországba történő szállításában és sikeresen irányította az iráni olaj kereskedelmét az amerikai szankciók ellenére.

Izrael ellen tüntetnek irániak Teheránban 2025. június 14-én. (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)

Tudósokat veszítettek el

Emellett Irán szombaton megerősítette további három atomtudósának halálát az ország nukleáris programját és katonai vezetését célzó izraeli légicsapásokban – idézte a távirati iroda szombaton a félhivatalos Tasznim hírügynökséget. Ali Bakaj Karimi, Manszúr Asgari és Szaid Bordzsi halálával kilencre emelkedett azoknak az iráni atomprogrammal foglalkozó tudósoknak a száma, akik az izraeli légitámadások kezdete óta életüket vesztették.

Izrael emellett Irán légvédelmének nagy részét is megbénította.

Tom Bar, az izraeli légierő parancsnoka szombaton kijelentette, hogy a zsidó állam légiereje (IAF) precíz csapásokat hajtott végre, „amelyek javították légi fölényünket Iránban. A háború kezdete óta először, több mint 1500 km-re az izraeli területtől mért csapást az IAF a teheráni térség védelmi rendszerére” – fűzi hozzá Isaac.

Az IDF, az izraeli haderő támadása, amelynek elsődleges célja az volt, hogy megsemmisítse Irán nukleáris képességeit – mely képességek Izrael szerint évek óta fenyegetnek a zsidó állam megsemmisítésével –, most elérte a nukleáris létesítményeket és katonai bázisokat.

Hol a légvédelem?

„Izrael támadása teljes meglepetésként érte az iráni vezetést, különösen váratlan volt a legfőbb katonai vezetők és nukleáris tudósok meggyilkolása” – nyilatkozta a The New York Timesnak Hamid Hosseini, az iráni kereskedelmi kamara energiaügyi bizottságának tagja.

Irán tisztviselői a The New York Times által idézett, privátnak szánt szöveges üzenetekben adtak hangot frusztrációjuknak. „Hol van a légvédelmünk?” – írta az egyikük. „Hogy lehet, hogy Izrael idejön, megtámad, amit csak akar, meggyilkolja legfőbb parancsnokainkat, és mi képtelenek vagyunk ez megállítani?”

Kérdőre vonták a hírszerzést is, szerintük a nemzetbiztonság más erőivel együtt nem álltak éppen a helyzet magaslatán.

Mentőalakulatok a lakóházak romjai között Risón-Leciónban 2025. június 14-én, miután iráni rakétatámadás érte a Tel-Aviv közelében fekvő várost. (Fotó: MTI/AP/Ohad Zwigenberg)

Félnek a zavargásoktól

Péntek reggel Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsa arról tárgyalt, hogyan reagáljon a zsidó állam támadására. Néhányan aggodalmukat fejezték ki az amerikai beavatkozás kockázata miatt. „Az egyik tisztviselő a találkozón azt mondta, hogy ha Izrael Irán infrastruktúrájának vagy víz- és energiaellátó létesítményeinek megtámadásával válaszol, az tüntetésekhez vagy zavargásokhoz vezethet” – írta a The New York Times.

Irán végül mintegy 100 rakétát lőtt ki az első hullámban, miközben intenzíven folytatódnak az izraeli támadások: az amerikai lapnak egy teheráni lakos elmondta, hogy drónokat hallott a feje felett, és folyamatos robbanásokat észlel a főváros keleti és középső részén, miközben hallani a légvédelem lövéseit is.

Kiemelt kép: Megrongálódott autók egy találatot kapott lakóépület közelében Teheránban 2025. június 13-án, az Irán ellen végrehajtott izraeli légicsapások után.

MTI/AP/Vahid Szalemi