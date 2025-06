Diplomáciai üzenet Trumpnak: Macron Grönlandra utazik

Emmanuel Macron francia elnök vasárnap Grönlandra látogat, ezzel kifejezve szolidaritását Dániával, és jelezve az európai elszántságot azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok átvenné az irányítást a sziget felett.

Grönland a Dán Királyság önkormányzattal rendelkező része, amelynek jogában áll kinyilvánítani függetlenségét. A grönlandi és a dán kormány egyaránt hangsúlyozta: a sziget nem eladó, és kizárólag a grönlandiak dönthetnek a jövőjükről.

Trump elnök korábban kijelentette, hogy szeretné, ha az Egyesült Államok átvenné az ásványkincsekben gazdag, stratégiai jelentőségű szigetet, és nem zárta ki az katonai erő alkalmazását sem. Alelnöke, JD Vance márciusban látogatást tett az ottani amerikai katonai támaszponton.

Macron, aki Trump ezzel kapcsolatos kijelentései óta az első Grönlandra ellátogató külföldi vezető, a Reuters beszámolója szerint helyi és a dán miniszterelnök meghívására érkezik

A francia elnök hangsúlyozta: látogatásának célja, hogy elejét vegye mindenféle „zsákmányszerzésnek” a terület felett.

„Franciaország az első perctől kiállt mellettünk, amióta felmerült a földünk elvételének lehetősége. Ez a támogatás nélkülözhetetlen és egyben megnyugtató is” – írta Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök néhány nappal Macron látogatása előtt a Facebookon. Arra a kérdésre, hogy Macron konkrét üzenetet küld-e az Egyesült Államoknak, a francia elnök egyik tanácsadója így fogalmazott az újságíróknak:

„Maga az utazás is egy jelzés”.

A szombaton megjelent IFOP-felmérés szerint, amelyet az NYC.eu rendelt meg, a franciák 77 százaléka és az amerikaiak 56 százaléka elutasítja Grönland amerikai annektálását. A franciák 43 százaléka pedig támogatná a francia katonai erő bevetését egy amerikai invázió megakadályozására.

Macron látogatása során ellátogat Nuuk fővárosba, egy EU-finanszírozású vízerőműhöz és egy gleccserhez is, ahol vendéglátóival az arktiszi biztonságról és a klímaváltozásról tárgyal majd.

Bár Dánia EU-tag, Grönland az EU-n kívül helyezkedik el, a francia elnök tanácsadója szerint a látogatás alkalmat ad arra is, hogy új lendületet adjanak Grönland társult EU-partnerségi viszonyának.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök Trump annektálási tervei után többször is járt Párizsban, hogy francia és európai támogatást szerezzen, továbbá francia gyártmányú légvédelmi rakétákat is rendelt – ezzel is jelezve, hogy Koppenhága új biztonságpolitikai irányt vesz. Dánia, amely hosszú ideje Washington egyik legszorosabb szövetségese Európában, így próbálja az EU egyetlen atomhatalmát mozgósítani, hogy egy keményebb fellépést képviseljen a hirtelen agresszívebbé váló Egyesült Államokkal szemben – mondta Florian Vidal, a párizsi IFRI agytröszt elemzője.

