Izraelnek joga van megvédeni magát, foglalt állást Emmanuel Macron

Franciaország megerősíti, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát, és garantálnia biztonságát – jelentette ki pénteken Emmanuel Macron elnök az Irán elleni izraeli légicsapásokat követően, emlékeztetve arra, hogy többször is elítélte az iráni nukleáris programot.

„Annak érdekében, hogy ne veszélyeztessük az egész térség stabilitását, a legnagyobb önmérsékletre és a feszültség csökkentésére szólítom fel a feleket” – írta Emmanuel Macron francia elnök az X-en, hozzátéve, hogy pénteken beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a szaúd-arábiai koronaherceggel, a jordániai királlyal, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, a katari emírrel, a német kancellárral és a brit miniszterelnökkel is.

„Minden intézkedést megteszünk állampolgáraink, valamint a térségben lévő diplomáciai és katonai létesítményeink védelmére, és minden intézkedést megteszünk hazánk területének és honfitársaink védelmének biztosítására” – tette hozzá a francia elnök a védelmi és nemzetbiztonsági tanács péntek reggeli ülését követően. Mint fogalmazott „a térségben a béke és a biztonság kell hogy az iránytűnk legyen”. Emmanuel Macron azt is kijelentette, hogy Franciaország kész együttműködni minden partnerével a feszültségcsökkenés érdekében a Közel-Keleten.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szintén „deeszkalációra” szólított fel, és az X-en írt üzenetében megerősítette az iráni nukleáris programmal kapcsolatos mélységes aggodalmát, jelezve, hogy elengedhetetlen minden diplomáciai csatorna mozgósítása a feszültségek enyhítése érdekében.

Új szintre emelkedett pénteken a feszültség Izrael és Irán között

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, Izraelben hajnali 3 órakor a polgári védelem vészjelzést adott ki, megszólaltak a légvédelmi szirénák, és telefonokon is értesítették a lakosságot, felszólítva mindenkit, hogy menjen az óvóhelyekre, miután több tucat izraeli harci gép iráni katonai célpontokat és nukleáris létesítményeket támadott. Az offenzíva keretében meghalt az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke, Mohammad Bagheri tábornok is. Irán megkezdte az Izrael elleni válaszcsapást.

Izrael később Irán föld-föld rakétarendszerre ellen is csapássorozatot hajtott végre, miközben Maszúd Peszeskján iráni elnök megtorlással fenyegette meg a zsidó államot. Izrael a támadássorozattal egyidejűleg egy videót is közzétett arról, Irán hogyan akarta elpusztítani az országukat.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia államfő (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Aurelien Morissard)