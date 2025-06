Izrael csapássorozatot hajtott végre Irán föld-föld rakétarendszere ellen is

Az izraeli hadsereg (IDF) befejezett egy támadássorozatot Irán föld-föld rakétarendszere ellen - jelentette az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője pénteken a támadássorozatot követően. Mindeközben Teherán is megszólalt, és az iráni elnök közölte: nem fogják szó nélkül hagyni azt, amit Izrael tett.

Péntek délután a légierő vadászgépei pontos hírszerzési irányítás mellett hajtották végre a támadásokat Irán nagy hatótávolságú, Izraelt fenyegető rakétái ellen. Emellett Izrael felé elindított újabb iráni drónokat számoltak fel.

„A légicsapások során megsemmisültek a többi között rakétakilövő állások tucatjai, föld-föld rakéták tárolóhelyei, valamint egyéb katonai létesítmények. Az egyik, célpontként szolgáló nyugati iráni helyszínen egy különleges indítórendszert alakítottak ki, amelyet konténerekbe rejtve helyeztek el”– közölte az IDF.

„A háború során (tavaly áprilisban és októberben) az iráni rezsim százszámra indított föld-föld rakétákat Izrael területére. Ezeknek a rakétáknak a megsemmisítése kulcsfontosságú feladat Izrael polgárainak védelme érdekében. Az iráni rakétaarzenálban több ezer kilométeres hatótávolságú rakéták is találhatók. Ezeket Irán kezében hagyni veszélyt jelent a térségre és az egész világra nézve” – emelte ki a katonai közlemény.

Ezzel párhuzamosan Maszúd Peszeskján iráni elnök megtorlással fenyegette meg Izraelt. Mint videóüzenetében fogalmazott: „Az iráni nép és az ország vezetői nem fogják ezt a bűntettet szó nélkül hagyni”. Hozzátette: Irán „legitim és határozott válasza után az ellenség még meg fogja bánni ostoba cselekedetét”. Nem sokkal korábban a Fársz hírügynökség egy biztonsági forrásra hivatkozva azt írta, hogy Irán egyelőre nem indított dróncsapást Izrael ellen, és a síita állam válasza a közeli jövőben várható.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, Izraelben hajnali 3 órakor a polgári védelem vészjelzést adott ki, megszólaltak a légvédelmi szirénák és telefonokon is értesítették a lakosságot, felszólítva mindenkit, hogy menjen az óvóhelyekre, miután több tucat izraeli harci gép iráni katonai célpontokat és nukleáris létesítményeket támadott. Az offenzíva keretében meghalt az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke, Mohammad Bagheri tábornok is, majd meg is kezdte az Izrael elleni válaszcsapást.

Kiemelt kép: Találatot kapott lakóház Teheránban 2025. június 13-án, az Irán ellen végrehajtott izraeli légicsapások után. (Fotó: MTI/AP/Vahid Szalemi)