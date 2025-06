Segélymunkásokat ért halálos támadás Gázában – a Hamász fegyveresei buszra nyitottak tüzet Hán Júnisznál

Legkevesebb nyolc segélymunkást megölt a Hamász iszlamista terrorszervezet a Gázai övezetben szerda este – jelentette a Gázai Humanitárius Segélyalap (GHF) csütörtökön.

A Hamász fegyveresei szerda este megtámadtak egy palesztin segélymunkásokat szállító autóbuszt a Gázai övezet déli részén, Hán Júnisznál. Mint a The Times of Israel írta,

a támadásban legkevesebb nyolc segélymunkás életét vesztette, és rajtuk kívül több embert elraboltak.

Az MTI szerint a GHF nyilatkozatában a busz egy élelmiszerosztó központ felé tartott, amikor a Hamász tüzet nyitott rá. A segélyszervezet szándékos és bűnös cselekedetnek nevezte a történteket, amelyet napok óta fenyegetések előztek meg.

„A Hamász nyíltan megfenyegette munkatársainkat, segélyosztóinkat és a segítségre szoruló civileket”

– írták közleményükben.

A segélyszervezet korábban már figyelmeztetett arra, hogy a Hamász akadályozza a nemzetközi segélyek szétosztását, és kizárólag az ENSZ-t és a világszervezet palesztinokat segítő helyi ügynökségét, az UNRWA-t ismeri el hivatalos elosztóként. Ezeknek a készleteit rendszeresen fosztogatja. A GHF szerint a támadásokkal és fenyegetésekkel megfélemlítik az amerikai és palesztin segélymunkásokat.

A GHF 2,5 millió adag étel szétosztásáról számolt be a támadás napján, miközben palesztin egészségügyi források több halálesetet is jelentettek, melyekért szerintük az izraeli hadsereg felelős Rafah és Necerim környékén. Az al-Dzsazíra katari arab hírtévé szerint 14, az al-Arabíja szerint legkevesebb 45 civil halt meg. A GHF tagadta, hogy a segélyosztás helyszínein bármilyen rendkívüli incidens történt volna.

A segélyszervezet azt is jelezte, hogy gyakran kirabolják az ENSZ konvojait, még mielőtt elérnék a lakosságot, és a világszervezet nem hajlandó együttműködni más elosztóközpontok működtetésében. A GHF bejelentette, hogy továbbra is mindent elkövet a lehető legtöbb segély Gázába juttatásáért, „akkor is, ha a körülmények egyre veszélyesebbé válnak”.

A támadásra nem sokkal azután került sor, hogy lövöldözés alakult ki egy gázai segélyosztó pont közelében, a Gázai övezet déli részén, amely 27 halálos áldozatot követelt. Több hírportál is Izraelt nevezte meg felelősnek, miután nemzetközi sajtó – tényellenőrzés nélkül – átvette a gázai egészségügyi minisztérium állításait, miszerint az izraeli harckocsik nyitottak tüzet az élelmiszerhez közeledő civilekre. Szemtanúk beszámolói szerint azonban a Gáza déli részén élő, befolyásos klánokhoz hű palesztin fegyveres csoportok kerültek közvetlen összetűzésbe a Hamasz fegyvereseivel a halálos áldozatokkal járó lövöldözés során, amely a humanitárius segélyekhez való civil hozzáférés körül alakult ki.

Együttműködés a Hahmász és az ENSZ munkatársai között?

Eközben az Israel Hayom című lap oknyomozásából az derült ki a napokban, hogy a Hamász nemcsak kirabolja az ENSZ konvojait, hanem az ENSZ-ügynökséggel összejátszva humanitárius segélyeket foglalt le Gáza kétmillió lakosának kárára, közvetlenül Izrael tisztviselőinek orra előtt. A lap szerint szerint ez a mechanizmus dollármilliókat hozott a Hamász kasszájának, miközben Izrael aktív háborút folytatott a Hamász infrastruktúrájának felszámolására.

A 2024-es évben folyamatos volt a kommunikáció a Hamászhoz kötődő csempészek és az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) munkatársai között – tette hozzá a lap, amely szerint a terrorszervezet szándékosan használta a WFP segélyszállítási útvonalát, hogy segélyszatyrokba rejtett cigarettát csempésszen. Emellett a Hamász terroristái rendszeresen átvették az irányítást a beérkező segélyszállító teherautók felett, kifosztották a tartalmukat, és eladták az árukat a gázai lakosoknak, vagy saját használatra halmozták fel azokat – tették hozzá.

Az Israel Hayom emellett azt írta, hogy

sok segélyszállító teherautót – időnként akár napi hatszázat is – egyenesen a Hamász magas rangú tisztviselőinek otthonába vagy a csoport raktáraiba irányítottak.

Továbbá hozzáfűzték: a háború alatt – még azután is, hogy a Hamász vezető személyiségei nyilvánosan bejelentették az ENSZ létesítményeinek átvételét és a segélyek újraelosztását – az ENSZ sosem adott ki olyan figyelmeztetést vagy nyilatkozatot, amelyben elítélték volna a lefoglalásokat.

Kiemelt kép: Gázai palesztinok tartálykocsik által szállított vizet visznek sátraikhoz, hogy kielégítsék napi szükségleteiket. Gázaváros, 2025. június 11. (Fotó: Mahmoud Issa/Anadolu via Getty Images)