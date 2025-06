Szörnyű repülőkatasztrófa: lezuhant egy Londonba tartó repülőgép 242 emberrel a fedélzetén Indiában

Balesetet szenvedett csütörtökön az Air India légitársaság Angliába tartó repülőgépe az indiai Ahmadábád repülőterén.

A légitársaság először csak annyit közölt az X-en, hogy az Ahmadábádból a London-Gatwick repülőtérre tartó, AI171 számú járatát baleset érte, vizsgálják a történteket, és amint lehet, további részleteket ismertetnek.

Video circulating reportedly shows the Air India 787 failing to climb moments after takeoff from Ahmedabad. https://t.co/YSgHTUH4ux pic.twitter.com/pQuykWQWva — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 12, 2025

Az első jelentések szerint 133 ember volt a fedélzeten,

de a gudzsaráti rendőrségre hivatkozva az ANI indiai hírügynökség arról számolt be, hogy összesen 242 ember volt a repülőn.

#BREAKING: AIR INDIA FLIGHT #AI171 CRASHES IN AHMEDABAD SHORTLY AFTER TAKEOFF

Following reports of a crash involving Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London Gatwick. The Boeing 787-8 Dreamliner (reg: VT-ANB) lost signal at 08:08:51 UTC, just seconds after takeoff.… pic.twitter.com/RKFhipU1ll — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 12, 2025

Az indiai CNN News18 csatorna valamivel kevesebb emberről, 220 utasról és 12 fős személyzetről adott hírt – számol be róla az MTI.

We the people of India are with 0 civic sense.

Crowd only blocking the rescue operation after the Air India #PlaneCrash in Ahmedabad. 😡#AirIndia #Ahmedabad #AhmedabadPlaneCrashes pic.twitter.com/MtDJQu4wIl — 𝑮𝒂𝒖𝒓𝒂𝒗 Singh (@IacGaurav) June 12, 2025

Az Air India megerősítette: 242-en voltak a gépen

A légitársaság később kiadott egy újabb közleményt, amelyben azt írták: az utasokkal és a személyzettel együtt 242 ember volt a gépen.

„Köztük 169 indiai, 53 brit, 1 kanadai és 7 portugál állampolgár van. A sérülteket a legközelebbi kórházakba szállítják” – írta az Air India. Hozzátették azt is, hogy teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal az incidens kivizsgálásában, és a későbbiekben további információkkal fognak szolgálni.

