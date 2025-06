Dömötör Csaba: Brüsszel megszorításokat kér, a Tisza párt pedig asszisztál hozzá

Dömötör Csaba szerint az Európai Bizottság új ajánlásai megszorításokat jelentenek a magyar családoknak, a Tisza párt pedig támogatja ezeket az intézkedéseket – legalábbis Brüsszelben.

A legújabb országjelentésben foglalt európai bizottsági ajánlások kapcsán Dömötör Csaba államtitkár a közösségi oldalán fejtette ki véleményét, kemény kritikával illette a dokumentumban szereplő javaslatokat.

Úgy fogalmazott: „Az Európai Bizottság hat nappal ezelőtt hozta nyilvánosságra az úgynevezett »országspecifikus ajánlásokat«. Techno nyelven így nevezik a Magyarországnak címzett brüsszeli javaslat- vagy inkább követeléscsomagot.”

Az államtitkár szerint azonban nem a technokrata elnevezés a legnagyobb gond, hanem maga a tartalom.

„Mindenekelőtt azt követelik, hogy Magyarország törölje el az energiaár-támogatási programokat, közismert nevén rezsicsökkentést” – emelte ki, hozzátéve: ezzel egy időben a Bizottság azt is előírná, hogy Magyarország váljon le a keleti energiaforrásokról, mindezt anélkül, hogy szó esne arról, ki fizetné meg az emiatt megnövekedett költségeket.

Dömötör szerint világos a válasz:

„A magyar családoknak és a vállalkozásoknak emelt számlákon keresztül.”

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy Brüsszel környékén „óriáscégek lobbiirodájának közkedvelt lelőhelyei” találhatók, ami szerinte megmagyarázza, miért szerepel a javaslatcsomagban a különadók kivezetésének követelése is. Emellett az otthonteremtési támogatások szűkítését is szorgalmazza az uniós testület. „Arról már nem szólnak, hogy akkor hogyan is kellene segíteni a fiatal családokat az otthonhoz jutásban” – tette hozzá.

A Bizottság állásfoglalása Dömötör szerint messze túlmutat a konkrét javaslatokon.

Úgy véli, Brüsszel a „költségvetési stabilitási célok leple alatt” próbál meg mozgásteret teremteni „az elnyújtott háborús kiadásokhoz és az ukrán bővítéshez”, mégpedig a tagállamok rovására, miközben „a jelentős lobbierővel rendelkező multicégek sokkal jobban járjanak”.

Az államtitkár szerint ebben a folyamatban a Tisza párt is aktív szereplő.

„Ezernyi pózoló szelfi és hosszú túrázgatások ide vagy oda, a Tisza szépen belesimul ebbe a tervbe” – írja, utalva arra, hogy a párt több ügyben is az Európai Bizottság irányvonalát követi. Példaként említi, hogy „Gerzsenyi Gabriella például elbüszkélkedett azzal, hogy az Európai Bizottság alkalmazottjaként korábban maga írta le, hogy véget kell vetni az energiaár-támogatásnak.”

Az EP-szavazásokra hivatkozva Dömötör azt állítja: a Tisza képviselői támogatták a keleti energiaimport leállítását, a paksi atomerőmű korlátozását, és a különadók eltörlését célzó irányokat is.

„Kollár Kinga júniusi állásfoglalásában megerősítette, hogy a Tisza szerint felül kell vizsgálni a magyar adórendszert. Az Európai Bizottság követelései alapján már tudjuk, hogy ez mit is jelent: kevesebb adót a multiknak, több terhet a családoknak” – fogalmazott.

Dömötör szerint mindezt a Tisza párt „a Weber/von der Leyen elit” támogatásával hajtja végre, akik „pénzzel, mentelmi joggal, plenáris kortesbeszédekkel” segítik őket.

Leszögezte: „Magyar Péteréktől nem keveset kérnek ezért cserébe: azt, hogy ezekben az ügyekben is álljanak be a sorba. A tiszások ezt szépen meg is teszik. Akkor is, ha itthon utána mind egy szálig letagadják.”

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)