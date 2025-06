Csodával határos módon túlélte egy férfi a katasztrófát

Az első híradások még arról szóltak, hogy a csütörtök délelőtt lezuhanó Air India Londonba tartó járatán mindenki életét vesztette, azonban

Az évtizedek óta Londonban élő férfi, Vishwash Kumar Ramesh ott volt a lezuhanó gépen, túlélte a szörnyű balesetet, és abban bízik, hogy a szintén ezen a gépen utazó testvére is életben van még – számolt be a Sky News.

A férfi felidézte, hogy a felszállás után körülbelül 30 másodperccel hangos zajra lett figyelmes.

40-year-old Vishwash Kumar Ramesh, a British national, is reported to have survived the Air India

crash.

He was seated away from his brother, who remains missing. “There was a huge bang just seconds after takeoff. I ran through smoke and fire.” He is one of the only confirmed… pic.twitter.com/C9BAHFUbko

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 12, 2025