Veszélyhelyzetet és kijárási tilalmat rendeltek el Los Angelesben – Trump szerint a hadsereg marad a városban

Donald Trump bejelentette, hogy a katonaság mindaddig Los Angelesben marad, amíg fennáll a veszély, miközben a város vezetése a bevándorlásellenes intézkedések nyomán kirobbant tüntetések miatt kijárási tilalmat és veszélyhelyzetet rendelt el.

Az amerikai elnök újságírók előtt a Fehér Házban elítélte a Los Angelesben péntek óta zajló, erőszakossá fajult tüntetéseket. Donald Trump arról is beszámolt, hogy hétfőn mintegy negyedórás telefonbeszélgetést folytatott Gavin Newsom kaliforniai kormányzóval.

Az elnök beszámolója szerint az amerikai tagállam vezetőjét sürgette, hogy szüntessék meg a zavargásokat.

Hozzátette, hogy a nemzeti gárda mozgósításával segíteni akarta a helyi hatóságokat, hogy úrrá legyenek a helyzeten. Donald Trump úgy vélte, hogy amennyiben a katonaság nem jelent volna meg, akkor Los Angeles mostanra „leégett volna”. A zavargásokban résztvevőket fizetett zendülőnek és agitátornak nevezte.

(Fotó: MTI/EPA/Allison Dinner)

Donald Trump hétfőn jelentette be, hogy a szombaton mozgósított 2000 kaliforniai nemzeti gárda tag után újabb 2000 gárdistát vezényelnek ki, és azt is közölte, hogy 700 tengerészgyalogos is a helyszínre érkezik támogató feladatokat ellátni.

Gavin Newsom szerint a szövetségi kormány törvénytelenül avatkozott be, és „káoszt okozott” azzal, hogy a nemzeti gárdát irányította a zavargások helyszínére.

A demokrata párti politikus hétfőn egy kaliforniai szövetségi bírósághoz fordult, gyors beavatkozást kérve, a kormányzat intézkedésének felfüggesztése érdekében. „Trump az Egyesült Államok katonaságát amerikai polgárok ellen fordítja. A bíróságnak azonnal meg kell állítania az illegális cselekedetet” – fogalmazott a kormányzó a közösségi médiában megjelent bejegyzésében.

„A hivatalban lévő elnök égbekiáltó hatalmi visszaélése olaj volt a tűzre, amivel veszélybe sodorta az itt élőket, a rendőrtiszteket és a Nemzeti Gárdát is”

– mondta Newsom videoüzenetében.

A demokrácia támadás alatt áll – szögezte le a kormányzó.

Válaszul Trump arra utalt, hogy Newsomot le kellene tartóztatni.

(Fotó: MTI/AP/Ethan Swope)

A bevándorlási hatóság intézkedései elleni tüntetések negyedik éjszakáján Los Angeles belvárosában több helyszínen ezrek gyűltek össze, utcákat zártak le, a tömeg egy része üzleteket fosztott ki, köztük egy elektronikai cég szalonját, valamint egy ékszerüzletet.

A éjszakai zavargásokról szóló összefoglaló szerint az incidensekben két rendőr megsebesült, mindkettőjük sérüléseit kórházban látták el.

A Los Angeleshez közeli Santa Ana városban a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázt, és villanógránátot vetettek be. A tömeg hangadóit a hatóság kiemelte és őrizetbe vette – számol be róla az MTI.

A helyi idő szerint kedd estétől szerda hajnalig érvényben lévő tilalomra a város szívében zajló tüntetések miatt van szükség

– jelentette ki sajtótájékoztatóján Karen Bass, hozzátéve, hogy az illegális bevándorlók felkutatását célzó razziák elleni tiltakozásokon jelentős anyagi károk keletkeztek, a feldühödött emberek például üzleteket is megrongáltak.

„A rendfenntartó szervek őrizetbe vesznek mindenkit, aki a tilalmat megszegi”

– figyelmeztetett.

A polgármester szerint a tiltakozások nagyjából öt belvárosi utcára összpontosulnak, de az erőszak és a fosztogatás miatt elrendelte a kijárási tilalmat. A rendőrség tájékoztatása szerint 197 embert vettek őrizetbe kedden. A polgármester mindazonáltal hangsúlyozta, hogy a tiltakozók nagy része békésen tüntet, a rendbontásért és fosztogatásokért pedig „agitátorok” kis csoportját tette felelőssé.

Los Angelesben napok óta zajlanak tiltakozások a biztonsági erők razziái ellen.

A megmozdulásokra válaszul Donald Trump elnök a nemzeti gárdát is mozgósította, valamint 700 tengerészgyalogost is a helyszínre küldött azzal az indokkal, hogy a helyzet kicsúszott a helyi hatóságok ellenőrzése alól.

(Fotó: MTI/EPA/Caroline Brehman)

Trump az Észak-Karolina állambeli Fort Bragg támaszponton elmondott beszédében a tüntetőket „idegen zászlót lengető lázongóknak” nevezte, akiknek célja az ország megszállása. A tüntetéseken többen mexikói zászlókkal vonultak fel.

„Amit Kaliforniában láthatnak, az a béke, a közrend és a szuverenitásunk elleni teljes körű támadás”

– jelentette ki.

Az elnök fogadkozott, hogy „fel fogják szabadítani Los Angelest”. „Ezek állatok, de büszkén lengetik más országok zászlóit; nem az amerikai zászlót. Azt csak felgyújtják” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Anna Moneymaker/Getty Images North America/Getty Images/AFP)