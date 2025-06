Ukrajna második legnagyobb városát bombázták az oroszok: három halottról és hatvannégy sérültről érkezett jelentés

Újabb átfogó orosz légitámadás érte Ukrajnát, a legnagyobb pusztítást Harkiv szenvedte el. A szerda hajnali csapások során lakóépületek, közlekedési eszközök, ipari létesítmények és óvodák rongálódtak meg országszerte. A halálos áldozatok száma Harkivban elérte a hármat, a sebesülteké hatvannégyet, köztük több gyermek is van. Az ukrán légierő szerint Oroszország több mint 80 drónt vetett be, ezek felét sikerült megsemmisíteni. Más régiók – köztük Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk, Odessza és Donyeck – szintén célponttá váltak, több helyen tűz ütött ki, és civil áldozatokról is beszámoltak.

Szerdára virradóra az orosz hadsereg folytatta az Ukrajna elleni kombinált légitámadást, amelynek epicentrumában ezúttal Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv állt – írja az Ukrajinszka Pravda. Az ukrán légierő közleménye szerint Oroszország egy Iszkander–M ballisztikus rakétával, valamint 85 Sahíd típusú csapásmérő drónnal és különböző típusú imitátor drónokkal támadta Ukrajna városait. „Reggel 8 óráig a légvédelem 49 ellenséges Sahíd típusú és más típusú drónt semmisített meg az ország keleti, déli, északi és középső régióiban. Ebből 40-et tűzerővel lőttek le, 9-et pedig elektronikus hadviseléssel térítettek el a pályájukról” – közölték. A légierő arra is kitért, hogy 14 helyszínen regisztráltak találatot, két helyen pedig a szétlőtt drónok roncsai okoztak károkat. A legsúlyosabb csapás Harkivot érte, ahol az orosz erők 17 Sahíd típusú drónt vetettek be a város polgári infrastruktúrája ellen. A nagy erejű légitámadás következtében Harkiv Szlobidszkij és Osznovjanszkij kerületében legkevesebb három ember életét vesztette, további hatvannégy – köztük kilenc gyermek – pedig megsebesült. A támadás jelentős károkat okozott a város lakóépületeiben, közösségi közlekedési eszközeiben, ipari létesítményeiben és játszótereiben. „Közvetlen találatok érték a többszintes lakóházakat, a családi házakat, játszótereket, ipari létesítményeket és a közösségi közlekedés járműveit is. Égő lakások, romba dőlt tetők, kiégett autók és betört ablakok maradtak a támadás nyomán. (…) Megrongálódtak a trolibuszok, a felsővezeték-hálózat, a közüzemi és ipari létesítmények. Mindezek a békés hétköznapi élet megszokott részei – olyan célpontok, amelyek semmilyen körülmények között sem válhatnának támadás céljává” – húzta alá Ihor Terehov, Harkiv polgármestere. A városvezető tájékoztatása szerint a közműszolgáltatók, a katasztrófavédelmi szolgálatok és az önkéntesek fáradhatatlanul dolgoznak a támadás következményeinek felszámolásán, az áldozatok megsegítésén, valamint a gáz-, áram- és vízellátás helyreállításán. Megrongálódott a városban 9 társasház, 3 családi ház, 13 autó, valamint egy gyárépület is. A halottak és a sérültek száma folyamatosan növekszik. A Oleh Szinyehubov, a Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője közölte helyi idő szerint reggel 9 órakor három halottról és hatvan sérültről számolt be, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 11 órakor már arról írt, hogy a támadásnak legkevesebb három halottja és hatvannégy sérültje van. A kormányzó elmondta azt is, hogy összesen 11 személy került kórházba, köztük egy 2, egy 13 és egy 15 éves gyermek. Az orvosok az ő állapotukat közepesen súlyosnak értékelik. A sérültek közül egy embert kezelnek súlyos sérülésekkel, ráadásul egy idős nő még mindig a romok alatt lehet az egyik házban, amelyre ugyancsak csapást mértek az orosz csapatok. Росія атакувала Харків „Шахедами”: двоє загиблих, 37 поранених, серед них 5 дітейhttps://t.co/Xd8PcgagBE

Відео: ДСНС pic.twitter.com/hphrcikqmW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 11, 2025 Kupjanszkban 80 lakóházat romboltak le Harkiv mellett a régió többi részét is aktívan támadták az orosz erők. Oleh Szinyehubov szerint összesen 13 irányított légibombát, 15 Geran–2 típusú drónt, 2 Molnyija típusú drónt és 2 FPV-drónt vetettek be a Harkivi terület (Harkiv nélkül – a szerk.) ellen. A támadások következtében számos polgári infrastrukturális létesítmény rongálódott vagy semmisült meg. Ezekben a csapásokban összesen öt ember sérült meg. A Harkivi Területi Ügyészség eközben arról számolt be, hogy Kupjanszk városában több mint 80 lakóház, egy óvoda, egy vasútállomás és számos gazdasági épület rongálódott vagy semmisült meg. A vizsgálatok előzetes adatai szerint az orosz erők FAB–500 és FAB–1500 típusú légibombákat vetettek be, amelyek irányító- és korrekciós modulokkal voltak felszerelve. A támadásoknak nincsenek áldozatai. Az Odesszai területen nyaralók, személyautók és vízi járművek rongálódtak meg az éjszakai támadásokban. „Az éjszaka folyamán Oroszország támadást intézett az Odesszai terület ellen. A támadás következtében nyaralók, gazdasági épületek, személyautók és civil vízi járművek rongálódtak meg” – jelentette a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata, hozzátéve, hogy tűz is keletkezett, de a lángokat időközben sikerült eloltani. Sérültekről nem érkezett jelentés. A Zaporizzsjai területen két civil sérült meg, amikor szerdán reggel FPV-drón csapódott egy autóba. „Két ember megsérült egy ellenséges FPV-dróntámadás következtében. Az oroszok Malokaterinyivka településnél egy civil autót vettek célba. A jármű megrongálódott, a sérültek orvosi ellátásban részesültek” – olvasható Ivan Fedorv, a Zaporizzsjai Területi Katonai Közigazgatás vezetőjének közleményében. A Donyecki területen is áldozatot követelt az orosz légitámadás. „Egy nő életét vesztette egy orosz dróncsapás következtében, amely a Druzskivkai község Rajszke falujának lakott részét érte” – számolt be Vadim Filaskin, a Donyecki Területi Katonai Közigazgatás vezetője, hozzátéve, hogy a légicsapás részben elpusztított egy családi házat. A helyszínen tűz keletkezett, amelyet a mentők eloltottak. A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata szerint az áldozat egy 69 éves nő, akit a mentési munkálatok során emeltek ki a ház romjai alól. Célpontba került a Dnyipropetrovszki terület Nyikopoli és Szinelnyikivi járása is. A támadás következtében tűz ütött ki egy magánvállalkozás területén, családi házak, járművek és többszintes épületek rongálódtak meg. „A Szinelnyikivi járásban a megszállók Vaszilki közösséget támadták drónnal. A támadás következtében tűz keletkezett egy magántulajdonú mezőgazdasági vállalat területén. Az épület és a mezőgazdasági felszerelések megsemmisültek” – közölte Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője. A Velikomihajlivkai községet eközben irányított légibombával támadták, amely több lakóépületet is megrongált. A Nyikopoli járást tüzérséggel és kamikaze drónokkal támadták, célkeresztbe került a járási központ, valamint a Marhaneci és Pokrovszki község is. „Megrongálódott egy többszintes lakóépület. Halálos áldozatokról vagy sérültekről nem érkezett jelentés” – jelentette Liszak. Kiemelt kép:Lángol egy találatot kapott épület a kelet-ukrajnai Harkivban 2025. június 11-én, miután az orosz hadsereg drón- és rakétacsapást mért a városra. MTI/AP/Andrij Marienko.