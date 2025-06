Közel 5 milliárd dollárnyi veszteséget okoztak az MI-vezérelt kriptovaluta-csalások tavaly

Tavaly 4,6 milliárd dollárnyi (1615 milliárd forint) veszteséget okoztak világszerte a mesterséges intelligencia által támogatott kriptovaluta-csalások – derül ki a Bitget kriptotőzsde, a SlowMist és az Elliptic blokkláncbiztonsági cégek közös jelentéséből.

Az MTI-nek küldött közleményben kiemelték: a kiadvány publikálásával egyidőben elindult a Bitget egyhónapon át tartó kampánya, amelynek célja a felhasználók biztonságtudatának növelése.

Az elemzés szerint az MI-alapú csalások túlmutatnak a hagyományos adathalász e-maileken:

megjelentek a hamis Zoom-hívások, közéleti szereplőkről készített hamis (deepfake) videók, trójai vírussal fertőzött álláshirdetések, és jelentős pénzügyi károkat okoznak a piramisjátékszerű pénzügyi csalások (Ponzi-sémák).

A jelentésben nagyszabású csalásokról mutatnak be esettanulmányokat, és szervezetten működő nemzetközi csalóbandák működését is elemzik, illetve részletesen kitérnek arra is, hogyan használják a csalók a Telegram és az X (korábban Twitter) komment szekcióit adathalász célokra.

A tájékoztatás szerint a tanulmányban részletesen bemutatják, hogyan mossák tisztára a csalók az ellopott kriptovalutákat bonyolult útvonalakon keresztül, ezzel megnehezítve a hatósági fellépést és az eszközök visszaszerzését – írja az MTI.

A közleményben idézik Gracy Chent, a Bitget vezérigazgatóját, aki szerint a legnagyobb veszély ma nem a kriptoeszközök volatilitása, hanem a megtévesztés.

A mesterséges intelligencia révén a csalások gyorsabbak, olcsóbbak és nehezebben felismerhetők, és erre a megoldást a technológiai szigor és az iparági szereplők közötti összefogás jelenti – tette hozzá.

