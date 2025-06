Heves zavargások az Egyesült Királyságban: Molotov-koktélokat és tűzijátékokat dobáltak a rendőrökre

Tovább súlyosbodott a helyzet Észak-Írországban: Ballymena városában az erőszakos zavargás hétfőn kezdődött, egy békés tüntetést követően, amelyen egy lány családját támogatták, akit állítólag szexuálisan bántalmaztak a környéken a hétvégén.

A megmozdulásokat hétfő este erőszak váltotta fel: rendőrökre tűzijátékokat, Molotov-koktélokat és üvegeket dobtak. A rendfenntartók vízágyút és gumilövedékeket is bevetettek, miközben pajzsokat viselve próbálták szétoszlatni a több száz fős tömeget.

Több helyen autókat gyújtottak fel, házak ablakait törték be a tiltakozók.

Éjfélt követően is rendőrszirénák hangja visszhangzott a város utcáin – számol be róla a Sky News. A legsúlyosabban érintett városrészekben néhány házon feliratok jelentek meg a bent lakók nemzetiségéről, köztük olyan is, amelyen az állt, „brit háztartás”.

A helyszínen tartózkodó Sky News tudósítója, Connor Gillies szerint az események súlyossága miatt néhány család a padlásra kényszerült menekülni. „A városban az a szóbeszéd járja, hogy ez hetekig is eltarthat” – mondta a riporter.

A hétvégén történt, feltételezett szexuális erőszak váltotta ki a felháborodást.

Hétfőn két 14 éves fiút vádoltak meg nemi erőszak kísérletével, a coleraine-i bíróság előtti meghallgatásukon román tolmács segédkezett. A rendőrség kedden egy harmadik személyt is őrizetbe vett az ügy kapcsán, azonban a 28 éves férfit kihallgatása után feltételek nélkül szabadon engedték.

Ryan Henderson, az északír rendőrszolgálat (PSNI) főparancsnok-helyettese szerint a városban zajló események rasszista garázdaságnak minősíthetők. Mint mondta:

„Az etnikai kisebbségek tagjai félelmet élnek át – a következő napokban fokozott rendőri jelenléttel igyekszünk megnyugtatni a közösséget.”

Hétfő este egy 29 éves férfit tartóztattak le lázadás, rendzavarás, rongálási kísérlet és rendőri intézkedés akadályozása miatt. További letartóztatásokra is számítani lehet, mivel a hatóságok jelenleg videófelvételek alapján azonosítják a résztvevőket.

Jim Allister, a térség parlamenti képviselője szerint a bevándorlás miatti feszültség már régóta tapasztalható. Ryan Henderson hozzátette: bár nem áll rendelkezésre információ arról, hogy a zavargásokat megszervezték volna, több résztvevő egyértelműen erőszakra készült, és kődarabokat, illetve Molotov-koktélokat készített elő.

A brit kormány részéről a Downing Street közleménye hangsúlyozta: „Nincs semmilyen igazolható indok az erőszakra.”

Keir Starmer munkáspárti vezető szóvivője úgy fogalmazott:

„A Ballymenában látott zavargások rendkívül aggasztóak. A szexuális bántalmazásról szóló hírek nyugtalanítóak, de semmi sem indokolja a rendőrök elleni támadásokat, miközben ők a helyi közösség védelmén dolgoznak.”

„A PSNI-nek és az igazságszolgáltatásnak lehetőséget kell adni arra, hogy elvégezzék a munkájukat – gondolatban az áldozatokkal és a megsérült rendőrökkel vagyunk.”

Hilary Benn, Észak-Írországért felelős miniszter az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: „A hétfői és keddi éjszakákon látott borzalmas jeleneteknek nincs helyük Észak-Írországban.”

A helyzet egyelőre nem csillapodott – a rendőrség és a hatóságok folytatják a vizsgálatokat, és arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az erőszakról vagy az állítólagos szexuális bűncselekményről, jelentkezzen.

Kiemelt kép: Egy tüntető elmegy az utcákon gyújtott tűz mellett az észak-írországi Ballymenában (Fotó: Paul Faith/AFP)