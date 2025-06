Cement, tégla, szaniterek – építőanyagokat adott át az árvíz sújtotta családoknak az Ökumenikus Segélyszervezet

Székelyföldi segélyprogramja keretében építőanyagokból álló adományt adott át három árvízkárosult nagyborosnyói családnak az Ökumenikus Segélyszervezet – olvasható a szervezet által szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményben. Jelezték, ez az első három család, amelyik ilyen adományt kapott.

Kiemelték azt is, hogy ezzel egy időben ivóvízadományokat osztanak a Maros megyei Kis-Küküllő mentén fekvő Gyulakután, Havadtőn és Kelementelkén is, ahol a parajdi bányakatasztrófa következtében megemelkedett sótartalom miatt fogyasztásra és főzésre is alkalmatlanná vált a vezetékes víz.

Folytatódik az Ökumenikus Segélyszervezet országos adománygyűjtése is, amelynek keretében június 2-a óta már 274 millió forint felajánlás érkezett a segélyszervezet 1353-as adományvonalára és adományszámlaszámára

– tették hozzá. Mint írták, a természeti katasztrófában leginkább sérült ingatlanok esetében azért volt szükség gyors beavatkozásra, mert az épületek kiszáradása további állapotromlást okoz, és emiatt szükséges az azonnali megerősítésük.

Az egyenként 500 ezer forint értékű adomány többek között cementet, téglát, laminált padlót és a ház használhatóságához szükséges szanitereket tartalmazott.

A közleményben idézik Révfalvi Dorottyát, az Ökumenikus Segélyszervezet székelyföldi segélyprogramjának vezetőjét, aki elmondta: „Folyamatosan zajlik a település ingatlanjainak felmérése, a károsodás mértéke és típusa alapján történő segélyáruk összeállítása és beszerzése, amiket a közeljövőben utalványos rendszerben fogunk kiosztani, hogy minél hamarabb újra használatba vehessék otthonaikat a károsult családok. Mindeközben munkatársaink a környező településeken is felmérik az árvíz okozta károkat” – tette hozzá.

Hangsúlyozták, hogy az összefogáshoz a 1353-as adományvonal hívásával június 15-ig lehet csatlakozni.

Minden hívás, illetve SMS 500 forint felajánlást jelent. Akik nagyobb összegű támogatással szeretnék kifejezni szolidaritásukat, azok a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Székelyföld” megjelöléssel tudnak segíteni.

Kiemelt kép: A Kovászna-patak által eláraszott utca a Kovászna megyei Nagyborosnyón (Fotó: MTI/Kátai Edit)