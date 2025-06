Zelenszkij agresszív stílusával próbálja hazánkat Ukrajna támogatására kényszeríteni a kutató szerint

Fenyegetőzik Volodimir Zelenszkij, hogyha nem lesz tisztelet, akkor fel fognak lépni a magyarok ellen. Az ukrán elnök a Válasz Online-nak adott interjúban elemzők szerint arra utalt, újabb lejárató kampányok indulnak, ha nem változik meg a magyarok véleménye Ukrajnával kapcsolatban.

Az ukrán elnök Magyarországot fenyegető kijelentéseiről Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezték az M1 Ma délután című műsorában.

A kutató kiemelte, hogy

Zelenszkij az ő meglehetősen agresszív stílusával megpróbál mindenkit abba az irányba kényszeríteni, hogy Ukrajnát támogassa,

és megpróbálja a háborút pusztán morális kérdéssé változtatni.

„Ők a megtámadott fél, tehát ilyen szempontból nekik van igazuk, de Magyarország és néhányan mások sem hajlandók a témára pusztán morális kérdésként tekinteni. Orbán Viktornak a megnyilatkozásai egyértelműen mutatják, hogy ez azért egy racionális kérdés is, és

nem lehet úgy támogatni Ukrajnát, hogy közben Európa ebbe belerokkanjon.

Ennek a szemléletnek Magyarország az élharcosa. Zelenszkij is ezért fenyegeti Magyarországot, megpróbálja belekényszeríteni ugyanabba a mederbe a magyar politikát, amibe egyébként nagyon sok európai vezetőt bele tudott kényszeríteni” – részletezte a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, aki szerint arra kell számítani, hogy

további hasonló nyomásgyakorlási módokat fognak kipróbálni.

Példaként említette a kémügyet, majd leszögezte, hogy minden ország kémkedik mindenki ellen, ez az élet természetes része. Leszögezte, nyilvánvaló, hogy Magyarország is kémkedik Ukrajnában, és Ukrajna is kémkedik Magyarországon. A magyar kormány akkor megadta erre az azonnali választ, ha ezt folytatni akarják, akkor majd arra is meg fogja adni az azonnali választ.

A műsorvezető emlékeztetett rá, hogy a Nézőpont Intézet és a Tisza Párt is végzett felmérést azzal kapcsolatban, hogy támogatják-e a magyarok Ukrajna uniós csatlakozását, ám a két közvélemény-kutatás eredménye nagymértékben különbözik egymástól.

Siklósi Péter kifejtette, hogy

az egyik kutatás tudományos alapon, reprezentatív módon készült, a másik pedig csak a párttagok körében végzett felmérés volt,

amely semmilyen mértékben nem reprezentatív.

„Így valójában egy közvélemény-kutatásunk van, amelyik kétharmados arányban elutasítja Ukrajnának a csatlakozását az Európai Unióhoz” – szögezte le.

Kiemelte, hogy hamarosan meglesz egy sokkal nagyobb mintás kutatás, a Voks 2025 eredménye is, ahol már 1,6 millió fölött volt nemrég a szavazók száma, és ennek lesz igazán mérvadó az eredménye.

„A magyarok, biztos vagyok benne, hogy elutasítják” – mondta a kutató, aki szerint

ha megkérdeznék a többi európai tagország állampolgárait, ők is elleneznék Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

A szakértő kiemelte, hogy Zelenszkij mindenbe belekapaszkodik, ami úgy tálalható, hogy az az ő narratíváját erősiti.

Siklósi Péter hangsúlyozta, ha Zelenszkij dönthetné el, ki legyen Magyarországon a kormányzó párt, illetve a miniszterelnök, akkor nyilvánvalóan nem a jelenlegi kormányzó pártot és nem Orbán Viktort választaná, hanem Magyar Pétert.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek Kijevben 2025. június 4-én (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)