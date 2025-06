Trump egészségügyi minisztere kirúgta az oltási ajánlásokért felelős testület összes tagját

Robert Kennedy Jr., az Egyesült Államok új, oltásszkeptikus egészségügyi minisztere hétfőn bejelentette, hogy menesztette a Szövetségi Védőoltási Tanácsadó Testület (ACIP) mind a 17 tagját. A döntés sokkolta az orvosi szakmát és újabb vitákat gerjesztett az amerikai vakcinapolitika jövőjéről.

Kennedy a döntést a Wall Street Journal oldalán megjelent véleménycikkében indokolta. Mint írta: „A bizottságot tartós érdekellentétek sújtják, és gyakorlatilag minden oltást automatikusan jóváhagynak.”

A miniszter szerint ezzel a testület aláássa a közbizalmat, ami súlyos következményekkel járhat a közegészségügyre nézve.

A menesztett tagok többsége gyakorló orvos vagy elismert tudós, akik vezető amerikai egyetemekhez és kutatóintézetekhez kötődnek. Nyolcan közülük idén januárban kerültek a testületbe, még Joe Biden elnökségének utolsó napjaiban – írja a BBC.

Kennedy azonban úgy érvelt:

„Ha nem bocsátom el őket, Trump elnök csak 2028-ra tudta volna kinevezni a saját embereit a testület többségébe.”

Az ACIP feladata hivatalos ajánlásokat megfogalmazni arról, mely védőoltásokat javasolja az amerikai kormányzat különböző korcsoportoknak. Ezek az ajánlások közvetlen hatással vannak a közegészségügyi protokollokra és az oltásokhoz való hozzáférésre az Egyesült Államokban.

Kennedy a cikkében hangsúlyozta, hogy nem feltételez személyes korrupciót a testület tagjai részéről, ugyanakkor rendszerproblémát lát: „A gond nem feltétlenül az, hogy az ACIP tagjai korruptak. A legtöbben valószínűleg a köz érdekét próbálják szolgálni – ahogyan ők azt értelmezik. A baj az, hogy egy iparág által befolyásolt rendszerben működnek, amely szűk, iparpárti dogmák mentén korlátozza a gondolkodást.”

A miniszter azt állította, hogy az ACIP tagjai közül sokan jelentős pénzügyi támogatást kaptak gyógyszergyáraktól, többek között olyanoktól, amelyek vakcinákat is forgalmaznak.

Példaként a 1990-es és 2000-es évek hasonló eseteit is felhozta.

Dr. Bruce Scott, az Amerikai Orvosszövetség (AMA) elnöke szerint a testület teljes lecserélése veszélyes precedenst teremt: „Egy átlátható, sok életet megmentő folyamatot borít fel ez a döntés. A kanyarójárvány közepette és a gyermekek átoltottságának csökkenése mellett ez az intézkedés tovább növeli a megelőzhető betegségek terjedésének kockázatát.”

A politikai szövetségesek is meglepődtek a lépésen. Bill Cassidy republikánus szenátor, aki maga is orvos, az X-en így reagált: „Most az a félelem, hogy az új testület olyanokból fog állni, akik semmit sem tudnak a vakcinákról, csak azt, hogy gyanakodni kell rájuk.” Hozzátette, beszélt Kennedyvel, és „továbbra is azon dolgozik, hogy ez ne történhessen meg.”

Kennedy a szenátusi meghallgatásán korábban azt mondta: „Nem fogom elvenni az oltásokat.” A mostani döntés azonban sokak szerint szembemegy azzal a vállalásával is, hogy az ACIP működését változatlanul hagyja.

A minisztérium egyelőre nem közölte, kiket terveznek kinevezni a távozó tagok helyére.

A következő ACIP-ülést június 25-én tartják, ahol fontos döntéseket hoznak a Covid-, influenza-, meningococcus-, RSV- és más védőoltások ajánlásairól.

Kiemelt kép: Robert Kennedy Jr. egészség- és humánszolgáltatás-ügyi miniszter Donald Trump amerikai elnök kabinetjének ülésén (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg/Al Drago)