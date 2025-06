Sulyok Tamás beszédet mondott Székelyföldön: A közösség megújulásához az egység vezet

A közösség megújulásnak fontos feltétele, hogy egységben legyünk egymással, önmagunkkal, hogy megtapasztaljuk a nemzet határok feletti egységét – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn Kézdiszentléleken a katolikus szentmisét követően.

Az államfő hangsúlyozta, hogy személyesen is megerősíti, hogy most, amikor pusztító árvizeket él meg e vidék, számíthatnak ránk, Magyarországra is. Hozzátette:

csatlakozik ahhoz a széles körű összefogáshoz, amelyet a székelység és az erdélyi emberek körében tapasztalt, és adományával támogatja a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet árvízkárok enyhítését célzó tevékenységét.

Sulyok Tamás kiemelte: számára pünkösd ünnepe mindig meggyőző erővel fejezte ki az egységet. Ezt az egységet élhetjük meg évről évre pünkösd szombatján is, amikor a világ magyarsága hagyományosan a Somlyó-nyeregben találkozik. Az egység és az újjászületés pünkösd kegyelme – mutatott rá az államfő, hozzátéve: hiszi, hogy mindez rajtunk is múlik. „A Szentlélek segít túllenni a nehéz időkön, és segít megtalálni az örömöt, a békességet és az élet szeretetét. És ebben mindig számíthatunk egymásra” – hangsúlyozta.

A köztársasági elnök sok millió magyar jókívánságát és üdvözletét adta át, valamint örömét fejezte ki, hogy ennyi fiatal és gyerek vesz részt a szentmisén, amely a magyarországi magyaroknak nagy erőt ad.

Sulyok Tamás hétfőn Nyergestetőn felavatta azt a kopjafát, amelyet Balázs Antal fafaragó készített. Az ünnepségen az államfő emlékeztetett: második alkalommal jár Nyergestetőn, amely a magyaroknak ikonikus hely. Hozzátette: minden magyar ember nevében szeretné kifejezni azt az érzést, azt a hitet, hogy a hősök példája mindannyiunknak szól. „Legyen dicsőség nekik örökké, amíg magyar él” – hangsúlyozta.

A köztársasági elnök hétfőn Illyefalvára is ellátogat, ahol megtekinti a Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány központját, majd az emlékezés virágait helyezi el a 200 éve született Jókai Mór szobránál.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök nyilatkozik a közmédiának az illyefalvi vártemplom udvarán erdélyi magánlátogatásának negyedik napján (Fotó: MTI/Kiss Gábor)