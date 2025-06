„Öt hónapnyi intenzív stresszen vannak túl” – mondta Musk egy moszkvai konferencián, amelyet konzervatív orosz üzletemberek szerveztek. „Mivel az összes ellenlábas eltűnt, és már csak ketten maradtak az arénában, most egymást próbálják félresöpörni, ez így nem mehet tovább.”

A konfliktus múlt héten robbant ki, amikor Musk a közösségi médiában „undorító förmedvénynek” nevezte az amerikai elnök által támogatott új adó- és kiadási törvénycsomagot.

Válaszul Donald Trump azt közölte, hogy megszakítja kapcsolatát Muskkal, és „komoly következményekre” figyelmeztetett arra az esetre, ha a világ leggazdagabb embere a demokratákat kezdené finanszírozni a republikánusok rovására.

Elon Musk eddig jelentős pénzügyi támogatást nyújtott Trump 2024-es kampányához, az egykori elnök pedig őt bízta meg az állami bürokrácia leépítésével és a kiadások csökkentésére irányuló program kidolgozásával – számol be róla a Reuters.

Errol Musk, father of Elon Musk, publicly backs his son’s principled stance while praising Russian President Vladimir Putin as “very impressive.” He challenges the Western portrayal of Moscow, arguing that Putin’s image in the West is misleading. WATCH👇https://t.co/FlFuPjnF51 pic.twitter.com/QFGhrJq7EZ

