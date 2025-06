Elbukott Erdélyben Magyar Péter, a Fidesz–KDNP népszerűsége megingathatatlan

Továbbra is elsöprő többséggel vezet a Fidesz–KDNP az erdélyi magyarság szavazói között, és a jelentős többség még mindig azt szeretné, ha Orbán Viktor maradna Magyarország miniszterelnöke. Az ellenzéki pártok – köztük a Tisza Párt – a kanyarban sincs, vagyis egyértelműen nem jött be Magyar Péter nagyváradi útja. Ez derül ki a kolozsvári SoDiSo Research közvélemény-kutatásából. Az adatfelvétel a miniszterelnök tihanyi beszéde után történt.

Ha most vasárnap lennének a magyarországi parlamenti választások, akkor a szavazásra jogosult, vagyis a regisztrált erdélyi állampolgárok 96 százaléka a Fidesz–KDNP-re szavazna – ez a kolozsvári SoDiSo Research közvélemény-kutatásából derül ki, amit megszerzett a Magyar Nemzet. A Tisza Pártra a választók 1,4, a Mi Hazánkra pedig 1,7 százaléka voksolna, a többi párt támogatottsága gyakorlatilag nem mérhető.

Hasonló a helyzet a politikusok népszerűségével is, írta a Magyar Nemzet. A lap szerint a megkérdezettek 89 százaléka látná a legszívesebben Orbán Viktort továbbra is Magyarország miniszterelnökének. Magyar Péter támogatottsága ugyanitt 4,9 százalékos. Az intézet rákérdezett a politikusok ismertségére is.

Orbán Viktorról alapvetően minden erdélyi magyar hallott, a népszerűségi indexe 90 százalékos. A magyar miniszterelnök népszerűsége évek óta kiemelkedő.

A mintavétel egyébként a miniszterelnök tihanyi beszéde után készült, ami után az ellenzéki sajtó ismét nekirontott Orbán Viktornak. Vagyis elmondható, hogy nem igaz, amit az ellenzéki sajtó szajkóz arról, hogy Magyar Péter népszerűsége az erdélyi magyarok körében az egekben van.

Sőt elmondható, hogy felesleges energiabefektetés volt a Tisza Párt elnökétől a hosszú gyaloglás, inkább csak a magamutogatásra volt jó.

Emlékezetes, hogy Magyar Péter korábban kijelentette, hogy Erdély román föld, és arról is beszélt, hogy az RMDSZ a Fidesz kottájából játszik, és csak azért vannak még az Európai Néppárt EP-frakciójában, hogy a Fidesznek kémkedjenek. Az adatokból jól látszik, hogy Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter után Magyar Péter is megbukott az erdélyi magyarság körében.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)