Az amerikai kormány nemzetközi segélyszervezeteket szankcionált Hamászt támogató tevékenység miatt

Az Egyesült Államok kormánya nemzetközi segélyszervezeteket szankcionált Hamászt támogató tevékenység miatt kedden.

Az amerikai külügyminisztérium és pénzügyminisztérium közleménye szerint az intézkedés 5 „hamis” jótékonysági szervezet és azok vezetői ellen irányul, amelyek tevékenységükkel a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet fegyveres szárnyának pénzügyi támogatását végezték.

Szintén büntetőintézkedésekkel sújtottak egy, az amerikai közlemény szerint „csalással foglalkozó” segélyszervezetet, amely a Palesztin Felszabadítási Népi Fronthoz (Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP) köthető.

Az érintett szervezetek Gáza és Ciszjordánia mellett Törökországban, Algériában, Hollandiában és Olaszországban működnek.

Az amerikai szankció alá került hollandiai szervezet az Israa Charitable Foundation Netherlands, míg a Hamász pénzügyi támogatójaként azonosított olaszországi jótékonysági célú szervezet az Associazione Benefica La Cupola d’Oro, amelynek alapítója az Egyesült Államok által már korábban büntetőintézkedés alá került Mohammed Hanún.

„Az Egyesült Államok felhasznált minden rendelkezésére álló eszközt arra, hogy megakadályozza a nonprofit szektor felhasználását olyan terrorcsoportok javára, mint a Hamász és a PFLP”

– olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.

A kiemelt kép illsuztráció. A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet fegyveresei (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)