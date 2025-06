A szuverenista erők példaként tekintenek Orbán Viktorra az elemző szerint

Franciaországban, Mormant-sur-Vernissonban ünnepelte a pártszövetség az elsöprő konzervatív sikerrel záruló EP-választás évfordulóját. A találkozón Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A magyar kormányfő úgy fogalmazott:

A Patrióták Európáért pártszövetség ma már tizennégy ország tizenhat pártját tömöríti – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában, ahol a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel a pártszövetség történetéről szólva felidézte, hogy az európai parlamenti választás már megmutatta, hogy egyre erősebbek azok a pártok, amelyek szuverenista jobboldali álláspontot képviselnek, így

a Patrióták Európáért új pártszövetségként a harmadik legerősebb tényezővé vált az EU-s törvényhozás házában.

Kiemelte, hogy a patrióták próbálnak nyitni más jobboldali formációk felé, annak érdekében, hogy még meghatározóbbak legyenek az európai politikában. Példaként említette, hogy a CPAC Budapesti rendezvényén az Európai Konzervatívok és Reformerek vezetője Mateusz Morawiecki volt az egyik fő felszólaló, és részt vett Alice Weidel is, az AFD társelnöke.

„Több országban is azt látjuk, hogy képesek akár megnyerni a választást, vagy előkelő helyen szerepelnek. Sok esetben viszont azt is tapasztaljuk, hogy megpróbálják őket ellehetetleníteni és elérni, hogy ne tudjanak kormányra kerülni” – részletezte Deák Dániel, aki emlékeztetett arra, hogy Marine Le Pent jogilag is igyekeznek olyan lehetetlen helyzetbe hozni, hogy ne tudjon elindulni a francia elnökválasztáson, Ausztriában pedig elérték, hogy a Szabadságpárt ne lehessen kormányzati szereplő. Deák Dániel rámutatott, hogy a globalista formációk féltve őrzik a hatalmukat, emiatt

„meglehetősen nagy ellenszélben harcolnak, küzdenek az európai színtéren a patrióta erők”.

Ennek ellenére azonban több szomszédos és nyugat-európai országban is már kormányzati szereplők vagy jó eséllyel hamarosan azzá válnak a szuverenista formációk.

Megemlítette azt is, hogy

nem csupán jobboldali pártok erősítik a szuverenisták táborát.

Robert Fico a CPAC-on a felszólalásakor kifejtette, hogy ő szociáldemokrata-baloldali értékeket képvisel, ugyanakkor szuverenistának vallja magát, és nemzetállamokban hisz, a háború kapcsán is ellenzi a globalista törekvéseket, hiszen békepárti álláspontot képvisel.

„A patrióták egybegyűjtik azokat a szereplőket, akik a szuverén nemzetállapokon alapuló Európáért harcolnak” – hangsúlyozta Deák Dániel, majd rámutatott, hogy

az Európai Néppárt balra tolódott

az elmúlt években, hiszen a fő témákban beállt a baloldali-zöld és liberális pártok mögé. Deák Dániel példaként említette a migráció kérdését és felidézte, hogy már Angela Merkel kancellársága idején is bevándorláspárti álláspontot képviselt az Európai Néppárt.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlésén a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban 2025. június 9-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az elemző kifejtette, hogy míg Brüsszelből támadják hazánk vezetését, addig

a szuverenista erők példaként tekintenek Orbán Viktorra

és a magyar kormány intézkedéseire.

„A háború ügyében is látjuk, hogy a magyar miniszterelnök iránymutató álláspontot képviselt, amellyel 2022-ben még egyedül volt” – emlékeztetett az elemző, majd kiemelte, hogy a legfontosabb kérdésekben a patrióták körében érzékelhető Orbán Viktor iránykijelölő szerepe.

A jövőről szólva leszögezte, hogy sok múlik az egyes nemzetállami választásokon. Csehország közép-európai és a visegrádi négyek szempontjából is kiemelten fontos, hiszen,

ha szuverenista erők kerülnek kormányra, akkor a V4-szövetség visszaerősödése várható.

Hozzátette, hogy az is fontos kérdés, hogy az Európai Konzervatívok és Reformerek Pártja, illetve a Patrióták Európáért pártcsaládjai között sikerül-e valamilyen megállapodást létrehozni, mivel az Európai Parlamentben csak úgy lehet a második vagy akár a legerősebb a patrióták szövetsége, ha csatlakoznak még hozzá vagy egybeolvadnak ezek a különböző jobboldali pártcsaládok.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k), mellette Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke, a Patrióták Európáért elnöke, Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) frakcióvezetője, Jordan Bardella, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) párt és a Patrióták Európáért európai parlament frakció elnöke, Gál Kinga, a Patrióták Európáért (PfE) európai parlamenti (EP-) frakció első alelnöke, a Fidesz alelnöke, Afroditi Latinopulu, a görög Logika Hangja párt európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja, a második sorban Krzysztof Bosak, az ellenzéki lengyel Konföderáció politikusa, a szejm egyik alelnöke, Andrej Babis volt cseh kormányfő, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt elnöke, Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, infrastrukturális és közlekedési miniszter, a Liga párt elnöke, Martin Helme, az Észt Konzervatív Néppárt (EKRE) elnöke a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén a franciaországi Fontainebleau-ban 2025. június 8-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)