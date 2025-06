A gázai blokád áttörésére indultak Greta Thunbergék – végül a mészárlás felvételei szembesítették őket a valósággal

Június 9-én a Madleen nevű hajó, A Szabadság Flottilla Koalíció által szervezett flottilla a múlt héten indult el a szicíliai Cataniából, palesztinbarát aktivistákat szállított, azzal a céllal, hogy megpróbálják áttörni Izrael tengeri blokádját a Gázai övezet felett.

A flottilla célja a Gázai övezet izraeli tengeri blokádjának megtörése volt, és az aktivisták szimbolikus mennyiségű humanitárius segélyt próbáltak eljuttatni a háború sújtotta területre. Az izraeli hatóságok azonban előzetesen figyelmeztették a hajó legénységét, hogy ne közelítsék meg Gázát, különben elfogják őket. A német aktivista, Yasmin Achar az al-Arabija híroldalnak elmondta, hogy a hajó 160 tengeri mérföldre volt Gázától, és az aktivisták a fenyegetések ellenére is folytatták az utat.

Amikor a Madleen a Gázai partok közelébe érkezett, az izraeli haditengerészet elfogta, és a hajót Asdod kikötőjébe vontatta.

A Gázai blokádot megtörni próbáló aktivisták célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a blokád által okozott humanitárius válságra. A hajó, amelyen többek között Rima Hassan, európai parlamenti képviselő és Yasmin Achar német aktivista is tartózkodott, az úton humanitárius segélyeket szállított – köztük orvosi felszereléseket, lisztet, rizst, pelenkákat, víz sótalanító készleteket, gyermekprotéziseket –, de az izraeli hatóságok előre figyelmeztették őket, hogy nem engedélyezik a blokád megtörését.

A flottilla vezető aktivistái – köztük Greta Thunberg – továbbra is kitartanak amellett, hogy a blokád illegális, és folytatják küzdelmüket. Thunberg egy nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Reméljük, hogy holnap vagy holnapután elérjük Gázát. Humanitárius segélyt szállítunk, és mindent megteszünk, hogy átjutunk. Megpróbáljuk megtörni a blokádot és humanitárius folyosókat nyitni Gázába. Tűzszünetre van szükségünk” – mondta a The Jerusalem Post szerint.

„Izrael állam nem fogja megengedni, hogy bárki megsértse a Gázai övezet tengeri blokádját, amelynek elsődleges célja, hogy megakadályozza a fegyverek eljutását a Hamászhoz

– egy gyilkos terrorszervezethez, amely túszokat tart fogva és háborús bűncselekményeket követ el” – mondta eközben Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter.

„Utasítottam az Izraeli Védelmi Erőket, hogy biztosítsák, hogy a Madleen ne érje el Gázát” – folytatta Thunberghez fordulva: „Gretának, az antiszemitának és Hamász propagandista barátainak – világosan mondom: nem fognak eljutni Gázába. Izrael fellép minden olyan kísérlet ellen, amely a blokád megtörésére vagy a terrorszervezetek támogatására irányul – legyen az tengeren, levegőben vagy szárazföldön”. Az izraeli védelmi erő megerősítette, hogy egyetlen hajó sem lépheti át a Gázai övezet tengeri blokádját, továbbra is készen állnak fellépni minden jövőbeni kísérlettel szemben, miközben igyekszenek elkerülni a szükségtelen eszkalációt vagy a nemzetközi elítélést.

Az izraeli külügyminisztérium hivatalosan is megerősítette, hogy az aktivistákat kitoloncolják, és a hajóról hozott segélyt Gázába küldik: „A Szelfijacht kikötött Asdód kikötőjében. Az utasok jelenleg orvosi vizsgálatokon esnek át, hogy megbizonyosodjanak egészségi állapotukról” – közölte a The Times of Israel.

Levetítették nekik a filmet, de nem nézték meg

Izrael védelmi minisztere, Jiszrael Kac utóbb elmondta, hogy a hadsereg levetítette a videót az aktivistáknak, amely az október 7-i mészárlásról készült felvételeket tartalmazott, amikor a Hamász terrorszervezet brutális támadást indított Izrael ellen.

A videó megrázó felvételeket mutatott, ahol terroristák mészároltak le civileket és csonkították meg holttesteket. Kac ezt követően nyilatkozott:

„Thunberget és flottillatársait egy szobába vitték, ahol lejátszották számukra az október 7-i mészárlásról készült megrázó videót. Amikor meglátták, miről szól, nem voltak hajlandóak folytatni a nézést.”

A védelmi miniszter egyértelműen elítélte az aktivisták magatartását, és hozzátette: „Az antiszemita flottilla tagjai szemet hunynak az igazság felett, és ismét bebizonyították, hogy a gyilkosokat részesítik előnyben a meggyilkoltakkal szemben, emellett továbbra is figyelmen kívül hagyják a Hamász által a zsidó és izraeli nők, felnőttek és gyermekek ellen elkövetett atrocitásokat”.

A szóban forgó filmet zárt körben ugyan, de sok helyen levetítették Izraelben és Izraelen kívül egyaránt. Ugyanakkor a Hamász október 7-i támadásának megítélése továbbra is erőteljes politikai és diplomáciai reakciókat vált ki világszerte.

Kiemelt kép: Az izraeli haditengerészet hajója egy teherhajó előtt a dél-izraeli Asdód kikötőjében (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)