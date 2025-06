Nyolcvan magyar film látható vasárnaptól a franciaországi Annecy animációs fesztiválon

Nyolcvan magyar filmmel, szakmai eseményekkel és több mint 180 magyar résztvevővel kezdődik meg vasárnap a franciaországi Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, az animációs filmipar legnagyobb nemzetközi eseménye - tájékoztatta a Nemzeti Filmintézet (NFI) az MTI-t.

Az egyhetes fesztiválon levetítik azt a félperces, kizárólag magyar animációkból összeállított videót is, amelyet az NFI tett közzé az esemény ikonikus figurája, a nyúl főszereplésével – olvasható az összegzésben.

A közleményben kiemelték, a rendezvény a 111 éves magyar animáció előtt tiszteleg, bemutatva Magyarország filmiparát, alkotóit, gazdag örökségét, stúdióit, iskoláit és legfrissebb tehetségeit – számol be róla az MTI.

A magyar díszvendégség program a Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére a hazai animáció ipar szereplőinek együttműködésével valósul meg

– tették hozzá.

Idézték Káel Csabát, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, a Nemzeti Filmintézet elnökét, aki rámutatott: a magyar animáció felívelő szakaszát éli, sosem készült annyi egész estés film, mint az elmúlt öt évben, és a legtöbb sikeresen megtalálta a közönségét.

„Az ágazat gazdasági és kulturális teljesítő képessége jelentősen növelhető, így nem is jöhetett volna jobbkor ez a megtisztelő meghívás”

– tette hozzá.

A kormánybiztos úgy fogalmazott: „nagy büszkeség, hogy a magyar animáció egészét meg tudjuk mutatni az iparág világelső eseményen, egyúttal ráirányítani a figyelmet a magyar animációban rejlő, eddig kiaknázatlan lehetőségekre”.

A tájékoztatás szerint egyedi videó készült a díszvendégséghez, és ez a rendezvény ikonikus motívuma, a nyúl köré épül.

Az Annecy fesztivál évtizedek óta használt kabalafigurája ihlette azt a félperces videót, amelyben 13 magyar animációs film nyúlfigurái bukkannak fel – új kontextusba helyezve a hazai animáció gazdagságát.

A videó – amelynek ötlete Szederkényi Bella producertől ered – szimbolikus gesztus is, ahogy Szabó Levente illusztrátor a magyar díszvendégség program arculatába is beleillesztette a nyulat. Az arculat és a videó közös célja, hogy játékosan és vizuálisan is reflektáljon a magyar animáció sokszínűségére, gazdag hagyományaira, és párbeszédet teremtsen – olvasható a közleményben

A videó ötletét az NFI Filmlabor szakemberei valósították meg, a vágást Polacsek Lajos (Galamb), a zenét pedig Kalotás Csaba jegyzi.

A videóban olyan klasszikus és kortárs filmekből láthatók részletek, mint A kockásfülű nyúl, a Lúdas Matyi, A legkisebb ugrifüles és a Magyar népmesék: Nyúlpásztor – írták.

Szintén a magyar díszvendégség programhoz kapcsolódva nemrég indult el a Hunimation.com, az első angol nyelvű szakmai weboldal és adatbázis a magyar animációról, megjelent a Hunimation Magazin, továbbá elkészült az iparág sokszínűségét bemutató videó is 24 hazai stúdió 75 alkotásából a Magyar táncok dallamára – áll az összegzésben.

Kiemelt kép forrása: Hunimation/Facebook