Nagy szembesítés vár Greta Thunbergékre Izraelben – nem biztos, hogy végig bírják nézni

Az izraeli külügyminisztérium közölte, hogy az izraeli hadsereg (IDF) haditengerészeti egységei átvették az irányítást a Gázai övezet felé tartó Madleen nevű, a helyi médiában csupán „szelfihajónak” nevezett vízi jármű felett, és az asdódi kikötőbe vontatják azt együtt a fedélzetén utazó tizenkét, palesztinpárti aktivistával – köztük a svéd klímaaktivista Greta Thunberggel.

„A »celebek szelfihajója« biztonságosan halad Izrael partjai felé. Az utasokat hazaküldjük” – állt a külügyminisztérium közleményében.

Greta Thunberg is currently on her way to Israel, safe and in good spirits. pic.twitter.com/pjWSr0lOsE

A külügyi tárca éles bírálata szerint az aktivisták „médialátványosságot” próbáltak rendezni a figyelemfelkeltés érdekében. A hajón kevesebb segély volt, „mint amennyi egyetlen teherautóra felférne” – számol be róla az MTI.

A minisztérium hangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt két hétben több mint 1200 segélyszállító jármű lépett be Gázába Izraelből, s a Gázai Humanitárius Alapítvány csaknem 11 millió adag ételt juttatott el közvetlenül a gázai civilekhez.

– írták a minisztérium közleményében, és bejelentették, hogy a hajón maradt „csekély mennyiségű” segélyt az izraeli szervek célba fogják juttatni.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO

