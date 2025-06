Minden gyűlést betiltottak Los Angeles-ben: a rendőrség szerint „provokátorok” szóródtak szét a felfordult városban

„A belváros lakói, vállalkozásai és látogatói legyenek éberek, és jelentsenek minden bűncselekményt. Provokátorok szóródtak szét” a belső kerületekben az LAPD X-en közzétett bejegyzése szerint. A közleményben jelezték, hogy jelenleg tilos gyülekezni a városában, és a rendőrök több különböző helyszínen is felléptek az utóbbi órákban a tömeg feloszlatása érdekében – idézi a Fox News a rendőrség közleményét.

Anti-ICE rioters poured fuel on a car engine during Saturday’s riots in Los Angeles, then lit a match which almost blew all of them up.



Az őrjöngő, gyújtogató tüntetők az amerikai hírtelevízió rendőri információkra hivatkozó értesülései szerint most bevonultak az L.A. Live területére,

A randalírozók rendőrautókat is megrongáltak a szövetségi erők bevándorlási razziái elleni tüntetések során.

Mint arról a távirati iroda is beszámol, Los Angeles-ben pénteken kezdődtek a zavargások, amikor a Bevándorlási és Vám-végrehajtás (ICE) szövetségi szervezet ügynökei átfogó műveletet indítottak a kaliforniai nagyvárosban illegális bevándorlók letartóztatására, akiknek egy része bűncselekmény elkövetése miatt már a rendőrség látókörében volt.

A tüntetők a Trump-adminisztráció kitoloncolásra és határőrizet-szigorításra építő bevándorlás-politikája ellen vonultak az utcára. A tömegben a felvételek szerint, a migránspárti zavargásokon elmaradhatatlan palesztin zászló mellett permanensen, több napja látható a mexikói zászló is. A gyújtogató, üzletek tömegét kifosztó randalírozók dél-amerikai országok zászlóit is használják, de a mexikói zászló kitűzése visszatérő elem a zavargásokon.

A zászló kitűzése

Mexikó 1848-ban, a Guadalupe Hidalgó-i béke során adta többek között Kaliforniát az Egyesült Államoknak.

In Los Angeles…

If there is a fire, your leaders will do nothing to protect you.

They will let your home burn.

If there is a riot, endangering your life and property, your leaders will tell law enforcement to stand down.

