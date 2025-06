Kétségbeestek a lengyel globalisták Karol Nawrocki győzelme után: a Politicónak ígérgeti Tusk külügyminisztere, hogy Lengyelország továbbra is támogatja Ukrajnát

A lengyel külügyminiszter reményét is kifejezte azzal kapcsolatban, hogy a konzervatív elnök elősegítheti a magyar és az amerikai kapcsolatok javítását. Az elnökség továbbra is az ellenzék kezében marad – jelentette ki Sikorski aki arról is beszélt, hogy elődjéhez, Andrzej Dudához hasonlóan Nawrocki is a Jog és Igazságosság párthoz tartozik,

amely a kormányzati ciklusa során több olyan védelmi szerződést is aláírt, amelyeket szerinte az új elnök vélhetően megtarthat – ezért nem számít arra, hogy radikális változás állna be Lengyelország Ukrajna-politikájában.

Szóba került Varsó viszonya Budapesttel és Washingtonnal, Sikorski ezzel kapcsolatban arról beszélt: azt mondják, jó kapcsolatban vannak a Fehér Házzal. „Valóban, Nawrocki elnöknek van is egy támogatói fényképe” – utalva ezzel Donald Trump és Karol Nawrocki választások előtti találkozójára. „Most két zongorán is játszhatunk egyszerre” – tette hozzá.

Szerinte Nawrockinak arról kellene meggyőznie Orbán Viktort, hogy támogassa Ukrajnát és az ország EU-csatlakozását,

ebben pedig partnerek lennének a megválasztott elnökkel.

A lengyel belpolitikában azonban Nawrocki komoly ellenfélnek bizonyulhat, mivel már Andrzej Duda is számos alkalommal akadályozta a Tusk-kormány igazságügyi lépéseit, amelyekkel kapcsolatban államcsínyre figyelmeztetett a lengyel alkotmánybíróság.

Kiemelt kép: Karol Nawrocki megválasztott lengyel elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Darek Delmanowicz)