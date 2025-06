Donald Trump „újraalkotta" Joe Biden híressé vált lépcsős botlását – VIDEÓ

A következmények azonnal megjelentek a közösségi médiában – különösen azért, mert Trump korábban éppen az ilyen eseteket használta fel elődje, Joe Biden bírálatára – számolt be róla a Newsweek.

A videófelvételek tanúsága szerint Trump néhány lépés után megbotlott a lépcsőn, de a korlátba kapaszkodva gyorsan visszanyerte egyensúlyát, majd zavartalanul folytatta útját a repülőgép ajtajáig. Az incidens nem járt sérüléssel.

President Trump stumbles while attempting to board Air Force One pic.twitter.com/HRxGMDSP1h

A történtekre azonnal reagáltak a közösségi oldalakon – sokan emlékeztettek arra, hogy Trump előszeretettel gúnyolódott Joe Biden hasonló esetein. 2023-ban például élesen kritizálta Bident, miután az megbotlott és térdre esett a légierő végzősei előtt tartott ünnepségen.

Maybe they’re not so different after all pic.twitter.com/PiReucIRDb

— MlGHTY KNlGHT (@RStormfist) June 9, 2025