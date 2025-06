Puszta kézzel öltek: halottak a gyerekgyikos terorristavezérek

Az izraeli hadsereg bejelentette: célzott gázai műveletben megölték Aszád Abu Sariát és Mahmúd Kaheelt, a Mudzsahedin Brigádok két magas rangú vezetőjét. A két férfi közvetlenül felelős volt a 2023. október 7-i brutális támadásokért, köztük a Bibas család – Shiri Bibas, valamint két kisfia – elrablásáért és meggyilkolásáért.

A tragédia 2023. október 7-én történt, amikor a Hamász terrorszervezet több ezer terroristája betört Dél-Izraelbe, köztük a Nir Oz kibucba, és több mint 1200 embert megölt, további 251-et pedig túszul ejtett. A Bibas család tagjait a saját otthonukból rabolták el.

Később a gyilkosságok megrendítő részleteit Daniel Hagari, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője jelentette be február 21-én a televízióban. Mint mondta, a terroristák „nem lőtték le a két fiatal fiút – puszta kézzel ölték meg őket”– közölte a Neokohn. Az izraeli hadsereg határozottan cáfolta a Hamász állítását, miszerint a gyerekek izraeli légicsapás áldozatai lettek volna. Hagari hangsúlyozta, hogy

a Hamász szándékosan terjesztett hazugságokat a gyerekek haláláról, és megpróbálta eltussolni a valódi eseményeket.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és az IDF is határozott választ ígért a történtekre, kiemelve, hogy a Hamász a gyilkosságokon túl a túszcsere-megállapodást is megszegte. Az izraeli társadalmat és a nemzetközi közvéleményt is megrázta a kegyetlenség, amellyel a terroristák eljártak – különösen annak fényében, hogy a gyilkosságok elkövetése során még fegyvert sem használtak.

A kisgyermekek holttestét csak évekkel később, 2025. június 6-án adták át Izraelnek – a tűzszüneti és túszalku-megállapodás első, „humanitárius” szakaszának részeként. A Bibasz testvérek földi maradványait az IDF azonosította, és közölték, mindkettőjüket a Hamász gyilkolta meg, miközben túszként tartották őket fogva Gázában.

Velük együtt adták át a 83 éves Oded Lifshitz holttestét is. Ugyanakkor a Hamász a gyermekek édesanyjának holtteste helyett egy azonosítatlan nő testét küldte vissza – ezzel is folytatva a félrevezetést és kegyeletsértést. Daniel Hagari szóvivő ezt így kommentálta: „Ez újabb bizonyítéka a Hamász barbár-szervezet kegyetlenségének”. Egy nappal később végül a Hamász Shiri Bibas holttestét is átadta.

A gyerekek apja, Jarden Bibas – aki korábban kiszabadult a fogságból – személyesen kérte az izraeli hatóságokat, hogy a világ tudja meg, hogyan végeztek gyermekeivel.

„Jarden a szemembe nézett, és azt kérte, hogy az egész világ tudja meg és borzadjon el attól, ahogyan meggyilkolták a gyerekeit” – mondta Hagari.

Az izraeli hadsereg beszámolója szerint Abu Saria és Kaheel felelősek több másik civil túsz meggyilkolásáért is, köztük Gadi Haggai és Judih Weinstein amerikai állampolgárokért, akiket szintén Nir Oz közelében raboltak el és öltek meg – közölte a The Times of Israel.

A két vezető nevét Nattapong Pinta ügyével kapcsolatban is említik: a 31 éves thai mezőgazdasági munkás a kibucban dolgozott, hogy el tudja tartani feleségét és fiát Thaiföldön, őt is elrabolták és fogságban ölték meg. Ő volt az egyik a mintegy 30 thaiföldi állampolgár közül, akiket a Hamász fegyveresei hurcoltak el aznap.

A jelenlegi információk szerint Gázában továbbra is 56 túszt tartanak fogva, köztük 55-öt a Hamászhoz köthető terrorszervezetek.

Legalább 33 túsz holttestét már megtalálták, és bár 20 főről úgy tudni, hogy életben vannak, három további személy sorsa ismeretlen.

Izrael védelmi szervei szerint a most megölt terroristák kulcsszereplői voltak a 2023. október 7-i mészárlásnak, és több támadás szervezéséért is feleltek Ciszjordániából kiindulva. A hadsereg és a biztonsági ügynökségek közös nyilatkozata szerint a mostani akciók célja az volt, hogy véget vessenek a Mudzsahedin Brigádok által jelentett fenyegetésnek, és igazságot szolgáltassanak az áldozatok családjainak. „Az igazságszolgáltatás egy formája ez, de az igazi békét csak akkor érezhetjük, ha minden túsz hazatér” – nyilatkozta egy izraeli tisztviselő.

Kiemelt kép: A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)