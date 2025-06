A népszerű ital gyártója elárulta, miért csökken az amerikaiak whiskey fogyasztása

A Jack Daniel’s anyavállalatának, a Brown-Forman Corp.-nak a vezetői a közelmúltban kifejtették, hogy a vállalatot három fő tényezőből eredő nyomás éri: a kannabisz, a fogyókúrás gyógyszerek és a Z generáció gyenge kereslete okozhatja, hogy csökken a whiskey iránti kereslet.

Lawson Whiting, a Brown-Forman vezérigazgatója egy elemzőnek elmondta, hogy ez a három dolog az oka annak, hogy az italok iránti kereslet csökkent. Hozzátette: „Ezt már másfél éve mondjuk. (..) Naivak lennénk, ha nem mondanánk, hogy nincs némi nyomás tőlük” – írta a New York Post.

A gazdasági helyzet is szerepet játszik a visszaesésben, hiszen a fogyasztóknak „nincs annyi felesleges jövedelmük, inkább a nyaralást és a szállást helyezik előtérbe”. Whiting így fogalmazott: „Elmennek a boltba, azt hiszem, némelyik esetben kimarad a kosárból a szeszes ital, ez nyilvánvalóan nem jó nekünk”.

Bár a whiskey iránti kereslet csökken, a vezérigazgató szerint a röviditalok továbbra is elveszik a piaci részesedést a sörtől és a bortól,

és a prémiumizációs trend csak „egy kicsit stagnál”, ami többnyire jó hír.

Leanne Cunningham, a Brown-Forman pénzügyi igazgatója arról beszélt, hogy a működési környezet a 2026-os pénzügyi évben is változékony marad. Elmondta: „Úgy gondoljuk, hogy a folyamatos bizonytalanság ellenére a fogyasztói ár továbbra is azon a tartós szinten marad, ahol most van”.

A kiemelt kép illusztráció.