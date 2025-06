Nacsa Lőrinc: több száz millió forintnyi gyorssegély érkezik Székelyföldre

Háromszázharminckét millió forint sorssegély érkezik Székelyföldre a parajdi katasztrofális helyzet kezelésére – közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken a közösségi oldalára feltöltött videójában. Az MTVA szervezésében zajló adománygyűjtésben azóta még több pénzt gyűlt össze.

Nacsa Lőrinc azt mondta: a parajdi katasztrofális helyzetben Székelyföld számíthat ránk. Emlékeztetett arra, hogy szerdán, a Nemzeti Összetartozás Napján, a magyar közmédia egész napos adománygyűjtő kampánnyal és műsorfolyammal jelentkezett.

Az államtitkár még 332 millió forintról beszélt a videójában, de az összeg azóta nőtt:

a legfrissebb információk szerint már 432 milliónál tart az adománygyűjtés.

Ebből a magyar emberek 216 millió forint adományt ajánlottak föl Székelyföld megsegítésére. Orbán Viktor miniszterelnök, ígéretéhez híven, csütörtökön aláírta azt a kormányhatározatot, amiben

ezt az összeget a magyar kormány megduplázza,

így tehát legalább 432 millió forint gyorssegély érkezik Székelyföldre – bár ez az összeg még emelkedhet.

Nacsa Lőrinc felhívta a figyelmet arra: „Eddig is turisztikai kampányokkal, gyorssegéllyel, illetve szakemberek bevonásával segítettük a parajdi helyzetet. Székelyföld ezután is számíthat ránk, mert mi, magyarok, a bajban összefogunk, és a legnagyobb bajokon is közösen túl tudunk lenni” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára érkezik a parajdi művelődési házban tartott lakossági fórumra 2025. június 2-án. (Fotó: MTI/Veres Nándor)