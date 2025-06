Tömegtragédia árnyékolta be a krikettünnepet: legalább 11-en meghaltak Indiában

A tragédia az esti órákban történt, amikor a csapat bajnoki győzelmét követően – amelyet a Punjab Kings elleni döntőben arattak a világ leggazdagabb T20-as krikettligájának 18. szezonjában – ünneplő tömeg gyűlt össze a stadion körül.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a rendezvényre kiadott ingyenes belépők száma korlátozott volt, ennek ellenére rengetegen próbáltak belépni a stadionba érvényes jegy nélkül is. A tömeg egy része megpróbálta áttörni a kapukat, ez vezetett a katasztrófához – számol be róla a Reuters.

„Ez az ünnepi alkalom nem válhatott volna tragédiává. Mélyen elszomorít bennünket, hogy ez megtörtént. A szurkolók száma minden előzetes várakozást felülmúlt” – nyilatkozta Siddaramaiah, Karnataka állam vezetője.

Eleven people were killed and dozens injured in a stampede outside a cricket stadium in Bengaluru, as fans gathered to celebrate Royal Challengers Bengaluru’s historic IPL title win.

Police said chaos broke out when ticketless crowds tried to force their way into the stadium. pic.twitter.com/myfKYxmwAc

