Orosz fegyverekből készült harangot avatott fel a holland királyné Csehországban – VIDEÓ

A holland Royal Eijsbouts harangöntöde által készített „Szabadság Harang” részben olyan tüzérségi lövedékek és más fegyverek darabjaiból készült, amelyeket Oroszország vetett be Ukrajna ellen – írja az MTI

– mondta Joost Eijsbouts, az öntöde tulajdonosa a cseh közszolgálati rádiónak. Hozzátette: jó ötletnek tartja, hogy erőszakra szánt eszközökből valami békés született.

Koningin Máxima bezoekt de Sint Salvatorkerk waar de ‘Vrijheidsklok’ wordt onthuld, gezegend en geluid. Een Nederlandse klokkengieterij heeft de nieuwe klok gegoten waarbij ze Russisch wapenmateriaal gebruikte, dat is ingezet in de oorlog in Oekraïne. https://t.co/SPdrSr3CAV pic.twitter.com/jgsjFGWldM

